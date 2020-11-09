【來。運動新體驗】11月精選活動兼享$100報名折扣

「休息是為了要走更遠的路」，而最好的休息之道就是做運動，讓您專注在自己的呼吸節奏，鍛鍊身體與心理質素。運動和休息並不衝突，選擇合適自己的運動方式，兩者結合、鬆弛有度的鍛鍊才是通往身心健康之路。

近年健身運動大行其道，如果您對傳統健身已經感到乏味的話，那麼以下我將會介紹的新興健身活動，或許會再度引起您對運動的興趣。

來！辦公室鬆一鬆 體驗午後運動好時光

「01空間」聯同著名運動品牌DECATHLON走遍港島區，為您精心準備五場「辦公室鬆一鬆」活動，讓您體驗午後運動好時光！由專業健身教練 Byron Li 教您如何30分鐘輕鬆拉拉筋，舒緩痛症練全身！完成課程後，更可獲得DECATHLON $100 現金券，及運動配件和活動禮物包 !

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來！走出室內局限 體驗街頭健身新文化

街頭健身是一種糅合健身和體操的運動，任何場地及器材都能進行訓練，在鍛鍊全身肌肉的過程中，可以增強身體的靈活性與平衡，改善長時間久坐及肥胖引發的問題，讓身姿更挺拔。

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來！培養孩子體適能 改善視力防眼疾

不少孩子在7歲之前就變成了“小眼鏡”，這種現象主要是由於電子產品的普及，讓視力逐漸下降，而學打乒乓球的過程中，雙眼一直盯著球不停地運動，有效改善睫狀肌的緊張狀態，得到放鬆和收縮，起到治療近視、預防眼疾的作用。從小訓練更可提高反應力，專注力，增強大小肌肉，訓練自律性，全面培養孩子體能、思維及態度。

✅9折優惠：【乒乓球學前及幼兒課程（1-4歲）】【乒乓球苗子極速進步課程（初階）】✅82折優惠：【乒乓球金牌起跑線訓練計劃（5-18歲）】

來！從攀石中學習跌倒 從跌倒中學習堅持

玩攀石場裡第一件學習的事，就如人生中不停跌跌䃥䃥，在放棄與堅持的空間裡掙扎成長，讓您明白跌倒不算什麼，重拾一個認識自己的機會，一起玩攀石場，大人細路都啱。✅8折優惠：【小朋友攀石班】【新手抱石班】

來！跨越界限 一起跑向全世界

受疫情影響，虛擬跑成為今年主流正式比賽，無論大家身處世界何地，參加者只要自行在適合時間、地點，無需集體行動而完成所定目標，即能獲得證書或限量紀念品等。

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即日起至11月30日, 報名參加指定11月精選活動，使用推廣碼: 「01SPACE100」，即可獲得$100報名優惠，名額有限，先到先得。

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*所有活動及優惠受有關條款及細則約束。

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