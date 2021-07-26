東京奧運．圖輯｜張家朗東京奪花劍金牌創歷史　巿民香港齊聲撐

香港男子花劍代表張家朗出戰東京奧運，今日（26日）為本港奪得一面金牌。

張家朗於16強賽大炒目前世界排名第一的意大利名將科高尼晉級，是香港劍擊首次躋身8強。其後對俄羅斯奧委會劍手博羅達切夫，張家朗驚險反勝15:14；準決賽再以15:9戰勝捷克劍手祖賓尼治，成功殺入決賽。

決賽對意大利劍手加羅索（Daniele Garozzo），張家朗愈戰愈勇，最終以15:11勝出，為香港贏得今屆首面金牌，也是香港史上第二面奧運金牌。

當張家朗在東京激戰，身在香港的巿民亦屏氣斂息觀看直播，隨着電視螢幕中劍尖閃爍，爆出震耳欲聾的歡呼聲。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社；高詩琦、李澤彤、張浩維、盧翊銘、余俊亮

圖片編輯：周穎瑤、蘇煒然

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