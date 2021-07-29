【國際影像】委內瑞拉殘奧泳手　無懼身體缺陷　夢想從東京奪獎牌

委內瑞拉的Jose Gregorio Montilla由7歲開始游泳，以對抗關節彎曲症（arthrogryposis）。如今Montilla 20歲，他希望在8月舉行的東京殘疾人奧運會中，帶走50米蛙泳獎牌。

Montilla現為新聞系學生，他在2019的泛美殘疾人運動會中，游出1:41成績取得殘奧資格。「只要我們認定目標，就可以做到任何的事情。」Montilla微笑着說：「要投入時間、耐心、專注和努力，晉身運動會。」

Montilla以往一星期5日，每日訓練一個半小時，在取得殘奧資格後，他將訓練時間加倍。他知道泛美殘疾人運動會中的金牌和銀牌選手，墨西哥Lopez Diaz和Marcos Zarate，還有來自世界各地的其他選手，都是勁敵。

攝影：Leonardo Fernandez Viloria／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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