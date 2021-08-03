東京奧運．精選影像．五｜男子跳高誕雙冠軍　戴利場邊織冷衫

2020東京奧運受新冠肺炎疫情影響，延期一年，終於在7月23日開幕。來自世界各地的選手，在運動場上揮灑汗水，追求超越極限、突破自己。「01影像」精選通訊社圖片，與讀者一同感受這體育盛事。

8月1日至2日。新一屆男子百米飛人誕生，意大利的積及斯以9.80秒成績奪金；而中國的蘇炳添亦成為1932年以來，首名殺入男子百米決賽的亞洲選手，最終以第6名完成賽事。男子跳高出現雙冠軍，意大利選手譚貝利與卡塔爾選手巴舒謙鬥得難分難解，兩人商議後同意不加賽較量，一起分享金牌殊榮。丹麥羽毛球手安賽龍於決賽擊敗中國球手諶龍後激動落淚，兩人星星相惜賽後交換球衣。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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