【細威掛拍．圖輯】莎蓮娜告別27年職業生涯　球場傳奇寫上句號

美國網球名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）上月宣布在美國網球公開賽後退役。近年狀態飄忽的她驚險打入女單第三圈，惟最終未能繼續前進；伙拍姊姊維納絲（Venus）出戰女雙亦早早出局。一代網球天后流下淚水，今後在球場外找新方向。

大威、細威一對姊妹憑力量和速度，於90年代末火速冒起，之後多年雄霸網壇。莎蓮娜早在1999年美網奪冠，一路下來累積23個大滿貫錦標。然而在2017年開始，傷患和家庭等原因令她成績一路下滑，最終無法追平歌特的24次大滿貫紀錄。

儘管如此，莎蓮娜在27年的職業生涯裏改變了整個網壇，支撐了眾多人的夢想，寫下了傳奇。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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