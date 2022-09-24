利華盃・圖輯｜球王費達拿最終一戰　雙打夥拍拿度償心願感動謝幕

繼「細威」莎蓮娜威廉斯後，另一位網球界巨人費達拿，也在英國時間昨晚（23日）最後一次出戰職業賽。41歲的他早前表示身體已達極限，並預告表演賽性質的利華盃後掛拍。他也不諱言只能打雙人賽；結果，他獲安排與他宿敵兼好友、另一位球王拿度拍檔，還會由一代球王博格帶領，與祖高域及梅利成為歐洲隊隊友，實現「四大天王」同隊的傳奇。

結果這對「夢幻組合」奮戰逾兩小時後，最終以6比4、6比7、9比11，總比數1比3不敵世界隊的索克及迪亞科。終戰未能以勝仗作結，但觀眾的熱情、大會安排的回顧，以及亦敵亦友的同行相伴，讓「費天王」感動落淚，超越半輩子的網球生涯能如此熱鬧溫馨地落幕，夫復何求。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

展開