七人欖球賽・圖輯｜香港隊陷死亡之組越戰越勇　五次達陣雖敗猶榮

香港國際七人欖球賽睽違三年回歸香港大球場，香港隊重臨主場，分組賽卻陷入「死亡之組」，分別要對戰冠軍級勁旅澳洲、薩摩亞及新西蘭隊。面對國際傳統班霸，對港隊來說，如能在每場分組賽做出達陣得分，已算有所交代。

港隊首場出事不利，以0：43不敵澳洲，但周五傍晚出賽時觀眾席逐漸回復昔日熱鬧，為港隊打氣聲連連。周六港隊出戰新西蘭時，分別由最後一次參加七欖的華將姚錦成以及拜仁（Seb Brien）做出兩次達陣，港隊從新西蘭手上取得14分，讓全場球迷歡聲雷動，也振奮球員們的士氣。最後一場分組賽，港隊面對薩摩亞成功達陣三次，雖仍以小組最後一名憾負，但港隊勇猛表現相信已贏得球迷掌聲。

攝影：張浩維、廖雁雄

圖片編輯：周穎瑤

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