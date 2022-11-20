世界盃2022・圖輯｜決賽周列強未開波先熱身　球員鏡頭下揮灑真我

四年一度的世界盃決賽周今晚（20日）揭幕，各國家隊每屆為擠身32強都歷盡高低，能夠代表國家出戰世界盃可謂是不少足球員的夢想，也是一份充滿光榮的認同。作為球迷甚至四年一屆才當一次的「臨時球迷」，能夠在一個月內各場賽事見證球星作賽的風姿，也特別賞心悅目。

在開戰哨子被吹響之前，國際足協均會替32強的各球員拍攝個人擺拍照。相片配以色彩繽紛的底紙，讓一眾馳騁草地的男子漢，在鏡頭下表露真性情。他們當中，有人難免靦腆，有人歡喜若狂，有人擺出不明所以的姿勢，有人隨便一個動作便散發模特兒級的專業。可惜至截稿為止，部分隊伍如巴西及烏拉圭因較遲抵步，未知會否加入這歡欣的行列。

攝影：FIFA via Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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