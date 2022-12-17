世界盃2022・圖輯｜球場「第12人」分散全球　球迷同悲同喜撐愛隊

卡塔爾世界盃進入尾聲，這個後疫情的世界體育盛事，雖說參與的國家不如奧運般多，但足球的普及度實在高，即是只懂得某些球星，都不期然有追蹤賽果的動機。

這項運動往往凝聚人們的熱情，甚至成了短暫逃離現實的原因。決賽周期間，球迷或身穿奇裝異服，或是一式一樣的球衣，悉心打扮浩蕩去球場為愛隊打氣。不能到場參與的人，在原居地也不難發現，總會有些角落賽事一開始後突然擠擁且喧鬧。「忽然球迷」也好，死忠球迷也好，每個參與觀看支持的人，在這四年一度的盛事中，總能為自己莫名的狂喜、失落與驚嘆找到理由。盛事即將完結，四年後未知世界變成何樣，但願熱情與歡樂，總會準時再臨。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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