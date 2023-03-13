【奧斯卡．圖輯】《奇異女俠玩救宇宙》橫掃七獎　楊紫瓊榮登影后

第95屆奧斯卡頒獎禮今日在洛杉磯杜比劇院舉行，一眾紅星走過香檳金色的「紅地氈」，角逐小金人獎座。

結果《奇異女俠玩救宇宙》成為今屆最大贏家，連奪最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪接。此外，楊紫瓊憑《奇》奪得最佳女主角，成為史上首位奧斯卡亞裔影后。而關繼威及Jamie Lee Curtis亦分別成為最佳男女配角。至於最佳男主角，則由《鯨》的Brendan Fraser奪得。

楊紫瓊在之後的訪問中表示，今晚終於打破了「玻璃天花板」（glass ceiling），指不單是亞洲人，還有其他被標籤為少數群體的人，都值得被看見、被聽見、獲得公平的機會。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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