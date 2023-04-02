七人欖球場．圖輯｜港將頑強奮戰贏掌聲　紐西蘭男女子組雙料冠軍

香港國際七人欖球賽周五（31日）起一連三日在香港大球場舉行，儘量天空時有微雨落下，未有影響綠草地上的的熱血碰撞。

香港女子隊代隊今屆首度參戰世界系列賽，面對世界列強，未能取得好成績。然而球員全力以赴，到最後一刻仍不放棄的身影，贏得了全場掌聲。男子隊代表隊在小組賽事亦3戰全敗，但在名次賽後半連挫肯亞及加拿大，勇奪銀盾，觀眾無不熱血沸騰。

至於決賽，女子組紐西蘭以26：17擊敗澳洲奪盃；男子組紐西蘭亦以24：17力壓斐濟，令紐西蘭成為今站男女子組雙料冠軍。

攝影：夏家朗、盧翊銘、梁鵬威

圖片編輯：蘇煒然

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