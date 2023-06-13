【國際影像】西班牙衝浪手　腦膜炎截四肢保命　仍不放棄乘浪追夢

Sarah Almagro在18歲時因腦膜炎雙球菌性腦膜炎（Meningococcal meningitis）做手術，最終截除四肢保命，她想成為衝浪選手的夢想，似要化為烏有。然而僅僅3年之後，她在世界殘疾人衝浪錦標賽（World Para Surfing Championships）中，代表西班牙奪得銀牌。而今年她又參加LPA衝浪城市公開賽（Open LPA Surf City）並獲得小組冠軍。

「這是發生了那些事情後，我從未想像過的。而這很重要。」Almagro說：「我不喜歡人要被分類。我們都是人，我需要一點幫助，但我的價值不因此比你低。」衝浪於2020年成為東京奧運項目之一，但未能加入下年的巴黎殘奧裏，Almagro希望這項運動能夠在2028年被選上。

攝影：Borja Suarez／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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