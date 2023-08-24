【國際影像】菲律賓的籃球風盛行　隨世界盃籃球賽舉行更顯熾熱

儘管在國際賽事上成績不算特別出眾，籃球在菲律賓卻極受歡迎，幾乎每一個社區，每一個人都在打籃球。隨着世界盃籃球賽2023（FIBA World Cup 2023）周五（25日）起在馬尼拉舉行，民眾對籃球更顯狂熱。

上世紀初菲律賓受美國統治時期籃球傳入，因其簡單而落地生根。「找一塊木板，再加一條鋼線，當成籃板籃圈，就能掛起來打籃球。這樣的情景在大街小巷上演過無數次。」資深體育主播Sev Sarmenta說。籃球也不是有錢人才能玩，在窮人社區一樣非常盛行，作為舒緩生活壓力的有效工具，「我一落到球場，便能忘記一切煩惱。」一名18歲少年說道。

攝影：Eloisa Lopez／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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