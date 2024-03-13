So Ching退團後罕受訪　談阿Mo意外後心路歷程：呢兩年似發咗場夢

女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）退團大半年，專心照顧因MIRROR紅館演唱會墮屏意外而受重傷的男友李啟言（阿Mo），其生活也有了變化，現時做跳舞老師及拍YouTube。近日她與YouTube頻道「9BoThew 膠保廢」拍片，除了整一些天馬行空的暗黑料理外，亦有剖白內心世界。

So Ching與YouTube頻道「9BoThew 膠保廢」拍片。（IG@matthewfeiii）

So Ching目前轉型YouTuber，亦接受其他頻道訪問。（YouTube@9BoThew 膠保廢）

短片前半段，So Ching與兩位主持阿寶及Matthew雞手鴨腳整「肉桂蘋果金寶意粉」，氣氛歡樂；而後半部分，主持人就請So Ching分享近況及兩年來經歷「阿Mo事件」的心路歷程。她透露自己繼續有教跳舞班，亦準備一個國際性的跳舞比賽「World of Dance」，當主持聽到「World」字都很大反應，So Ching即害羞說：「係其中一個比較國際性嘅比賽，不過每區都會進行嘅，咁我今年就玩吓。（咁遲啲就見唔到你？）咁我會返嚟㗎嘛！」而最終So Ching在這個比賽獲得亞軍。

So Ching與兩位主持阿寶及Matthew雞手鴨腳整「肉桂蘋果金寶意粉」（YouTube@9BoThew 膠保廢）

So Ching原來冇切過蘋果。（YouTube@9BoThew 膠保廢）

So Ching參加「World of Dance」跳舞比賽，奪得香港區亞軍。（YouTube@9BoThew 膠保廢）

So Ching今年暫時無緣去國際發展。（YouTube@9BoThew 膠保廢）

她說自己今年都會繼續在YouTube或個人層面發布新作品，叫大家鍾意就睇。之後主持問到，發生阿Mo的意外後，是如何走過，她坦言以前覺得「時間會沖淡一切」這句話很老土，但原來是真的。被問兩年後回望有何感受時，So Ching表示：「我覺得你話發一場夢係好貼切，我覺得最大轉變係我個人慢返少少，我一直都係好心急嘅人，唔係好諗嘢，簡單嚟講就係唔用腦，但係舊年年中開始打後，開始搵返自己生活節奏之後，就慢慢知道其實自己點樣生活比較好。」

So Ching目前主要教跳舞為主。（IG@soching_nat）

So Ching早前生日，她透露自己今年的願望都一樣，希望大家替阿Mo集氣和打氣。（IG@soching_nat）

她直認這段時間是急速成長，不過又覺得以自己這個年紀，已不能再浪費時間，又說：「如果真係鍾意嗰樣嘢，真係會花多啲時間喺嗰件事，有進步。以前睇嘢好短視，而家會想長遠啲，都Work on緊嘅繼續。」So Ching又透露自己其實從不睇留言，笑說：「除非真係彈到埋嚟。」她電話冇開任何通知，非必要都不會睇留言，「因為啲留言無論好定壞，都會Trigger（觸發）到個情緒，但係我想自己Stable（穩定）啲，同埋我都唔識佢，佢又真係唔識我喎。」她指某些情緒一定還會有，不過大部分留言已不會影響到自己，因為她清楚自己生活重心已經不同，找到了自己的路，並謂：「就算有啲人話我，其實都未必話嗰樣嘢，我知自己追求緊嗰樣嘢就得。」

So Ching說自己為免情緒受影響，從不看留言。（YouTube@9BoThew 膠保廢）