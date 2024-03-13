MIRROR巡唱首站｜倫敦場歌單與道具大縮水　無減兩萬鏡粉熱情支持

MIRROR巡唱首場，團歌加了《ASAP｜，亦有新歌衫。（影片截圖）

MIRROR首站巡唱於倫敦O2開鑼，個唱原定英國時間晚上8時開始，12子約在8時20分登場，一出場即以團歌《Rockstar》、《Sheesh》、《Innerspace》吵熱全場氣氛。

教主對巨型翅膀飛唔到去倫敦。（影片截圖）

由於時間限制，因而令歌單有所改動，部分成員嘅solo歌由兩首減至一首，而小組演出如最吸睛嘅大表波 x Jeremy《Fever 》雖獲保留，但Tiger 、Lokman 、Jer 與大表波嘅夾band 環節、姜濤與Anson Lo鬥舞環節全部消失。此外，由於場地限制，倫敦場未有T台設計，大大減少成員與粉絲嘅互動，Edan唱《E先生連環不幸事件》時，亦由大型鋼琴亦變成電子琴；Anson Lo唱《My Life》時，其巨型白色翅膀亦都「失蹤」，不過幸好演唱會尾聲嘅彩蛋有保留，而作為MIRROR 巡唱，除12子賣力演出外，粉絲應援亦十分到位，場外設有多個打於位之外，亦有流動應援車遊走場館附近。

Wyman同魯生入場時，全場拍手歡迎。

兩萬席全爆，除Wyman之外，Ian、Anson Lo、AK屋企人亦由香港飛到英國撐場。（網上圖片）

12子後援會都有在場外設有打卡區。

倫敦場歌單

1 《Rocketstars》MIRROR

2 《SHEESH》MIRROR

3《 Innerspace》MIRROR

4 《Fight Your Corner》AK x Lokman

5《非文化物質遺產》Atlon

6《如果電話亭》Lokman

7《Rebound 》Alton x AK x LokMan

8《 留一天與你喘息》Ian

9 《來不及》Stanley

10 《 E先生連環不幸事件》Edan

11《皮囊》 Edan x Jer

12 《皮師傅》 Frankie

13《Blue Monkey》AK

14《ASAP》 MIRROR

15 《Rumours》 MIRROR

16 《Alright》Tiger

17 《收聲多謝》 Tiger x Lokman

18 《Closer》 Jeremy

19《Fever》Jeremy x Stanley

20《狂人日記》Jer

21《黑月》 KT

22 《My Life》 Anson Lo

23 《IGNITED》MIRROR

24《BOSS》MIRROR

25《Catch A Vibe》MIRROR

26《One and All》MIRROR

27《We Are》MIRROR