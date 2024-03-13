MIRROR巡唱首站｜倫敦場歌單與道具大縮水 無減兩萬鏡粉熱情支持
MIRROR首站巡唱於倫敦O2開鑼，個唱原定英國時間晚上8時開始，12子約在8時20分登場，一出場即以團歌《Rockstar》、《Sheesh》、《Innerspace》吵熱全場氣氛。
由於時間限制，因而令歌單有所改動，部分成員嘅solo歌由兩首減至一首，而小組演出如最吸睛嘅大表波 x Jeremy《Fever 》雖獲保留，但Tiger 、Lokman 、Jer 與大表波嘅夾band 環節、姜濤與Anson Lo鬥舞環節全部消失。此外，由於場地限制，倫敦場未有T台設計，大大減少成員與粉絲嘅互動，Edan唱《E先生連環不幸事件》時，亦由大型鋼琴亦變成電子琴；Anson Lo唱《My Life》時，其巨型白色翅膀亦都「失蹤」，不過幸好演唱會尾聲嘅彩蛋有保留，而作為MIRROR 巡唱，除12子賣力演出外，粉絲應援亦十分到位，場外設有多個打於位之外，亦有流動應援車遊走場館附近。
倫敦場歌單
1 《Rocketstars》MIRROR
2 《SHEESH》MIRROR
3《 Innerspace》MIRROR
4 《Fight Your Corner》AK x Lokman
5《非文化物質遺產》Atlon
6《如果電話亭》Lokman
7《Rebound 》Alton x AK x LokMan
8《 留一天與你喘息》Ian
9 《來不及》Stanley
10 《 E先生連環不幸事件》Edan
11《皮囊》 Edan x Jer
12 《皮師傅》 Frankie
13《Blue Monkey》AK
14《ASAP》 MIRROR
15 《Rumours》 MIRROR
16 《Alright》Tiger
17 《收聲多謝》 Tiger x Lokman
18 《Closer》 Jeremy
19《Fever》Jeremy x Stanley
20《狂人日記》Jer
21《黑月》 KT
22 《My Life》 Anson Lo
23 《IGNITED》MIRROR
24《BOSS》MIRROR
25《Catch A Vibe》MIRROR
26《One and All》MIRROR
27《We Are》MIRROR