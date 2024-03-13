烈焰劇情｜最新追劇日曆／播出時間+演員關係圖+角色簡介

《烈焰》(原名:烈焰之武庚紀)為2024年推出的中國大陸熱血激昂的奇幻類型電視連續劇，本劇改編自香港知名漫畫創作者鄭健和及鄧志輝的《封神紀》，同時結合玄機科技製作的知名動畫IP《武庚紀》。該連續劇由著名導演鄭偉文掌鏡，並集結了任嘉倫、邢菲、祝緒丹、嚴屹寬、朱正廷、米熱等眾多明星攜手主演。故事描述了人類皇子武庚，在國破家喪之後墜入奴役之苦，然而他仍堅守初心，為了雙親和同胞復仇，同時承襲先王的遺願，領導人民起義，對抗神族的壓迫。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

烈焰｜劇情大綱

《烈焰》講述了一位名為伍賡的人族王子（任嘉倫 飾），家園被毀，自身墮落至礦場中最低階的奴役生活，以阿狗的身份，經歷苦難後決心報仇雪恨。伍賡在其外祖父及生命導師伏夕（劉向京 飾）的引領下，前往神隱村學習，並在子羽（嚴屹寬 飾）和十刑（米熱 飾）等人的幫助下，克服重重困難。憑藉堅韌不拔的意志，他走上了一條追求復仇與自由的道路。最終，他建立了一支強大的反抗軍，直搗神域，終結了漫長的抗爭，結束了這場反對奴隸制的戰爭的故事。

烈焰播出時間｜最新追劇日曆

《烈焰》於3月13日19:00愛奇藝全網獨播，VIP會員每日19:00各更新2集(首日VIP6集)，非會員每日19:00轉免1集，3.13-3.14非會員19:00各轉免2集。共40集。

烈焰之武庚纪@weibo

烈焰｜人物關係圖

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烈焰｜演員

任嘉倫 飾 伍賡／阿狗

伍賡原來是辛國之子,後重生成為奴隸阿狗,辛王的血脈混合了人類與神心月狐的精華，成為了人與神混血的後裔。 被伍賡附身前的阿狗(奴隸阿狗)出生於奴隸家庭，原是一位木匠之子，與父親同為奴隸身份。後來遭周兵所殺，身亡後被心月狐兒子伍賡所佔據。另外，小白菜自幼被其父親所收養，鑒於他與阿狗年齡相近，阿狗的父親希望他們能夠彼此照看，因此曾為二人訂下婚約。

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邢菲 飾 白菜

孤兒，阿狗的未婚妻，很會做飯，妖族好友，瞬移遁空

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嚴屹寬 飾 子羽

辛王的弟弟，第一大劍士，煉氣術高深

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何潤東 飾 辛王

伍賡的父親，辛國的統治者，不死鳥棲息的鎧甲，不滿神族的奴役