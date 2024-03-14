奚夢瑤曬名牌開箱片寵女無極限　送2歲囡囡Hermès手袋Gucci髮夾

內地超模奚夢瑤在2019年與賭王何鴻燊四房兒子何猷君結婚，兩人育有一子一女，生活幸福美滿。一向擁有超強時尚觸覺的奚夢瑤，亦經常花心思打扮囡囡Romee，日前她上載了一段開箱片，分享近期入手的名牌手袋、好友送的生日禮物等等，其中更有被外界喻為「小廢包」的名牌迷你手袋，寵女程度毫不手軟！

一家四口幸福美滿。（小紅書圖片）

奚夢瑤拍開箱片分享近期入手的名牌手袋。（影片截圖）

買Hermès。 （影片截圖）

Hermès Micro Picotin 14。 （影片截圖）

母女款。 （影片截圖）

片中所見，奚夢瑤買了一款Hermès Micro Picotin 14給囡囡，尺寸比起普通款式更細，而她自己就入手了一款顏色相近的Hermès Picotin 18，希望同囡囡用「母女款」手袋，據知兩款手袋分別售價約27,000港元及29,000港元。此外，奚夢瑤還買了Chrome Hearts兩款不同大細的手袋，同樣是作母女袋來用，分別售價約9,000港元及34,800港元，母愛爆棚的她更直言：「這個是我最近最甜蜜的一個時光之一！」

Chrome Hearts。 （影片截圖）

售價逾四千蚊的台燈。（影片截圖）

多款黑超。（影片截圖）

Balenciaga手袋。（影片截圖）

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為了同手袋仔襯返一Set，奚夢瑤還買了Gucci的粉紅色心形髮夾給囡囡，該款髮夾綴有水晶飾邊及標誌性的品牌Logo，售價3,100港元。對於奚夢瑤狂買名牌給寶貝女，網民紛紛留言表示羡慕：「有的人幾歲就擁有了菜籃子」、「做奚夢瑤女兒好幸福，媽媽又有錢又有品味」、「人生贏家」。其實奚夢瑤之前亦曾拍片大曬迷你名牌手袋珍藏，並透露希望留給女兒長大一點之後用，包括Chanel、Louis Vuitton、Dior等等，總值超過12萬，相當大手筆！

Gucci粉紅色心形髮夾。（影片截圖）

Romee一歲已擁有Chanel小手袋。（微博圖片）