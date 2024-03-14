亞洲超星團｜日籍選手光祐唔見錢成羅生門　有粉絲想幫佢還原真相

TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》日前（9日）於澳門已經完美落幕，洐生的男團「Loong 9」亦正式出道，當日早前在第一次淘汰及第二次淘汰的「畢業生」亦有一起到澳門見證及表演。其中一名日本籍練習生滑川光祐（Kosuke）曾在在社交平台說自己當日在大會提供的酒店中遺失了現金，他發文指現金被酒店職員偷了：「打掃酒店房間時被服務員偷走了1000HKD。我很生氣。」

光祐（Kosuke）日前在社交平台說自己當日在大會提供的酒店中遺失了現金。(ig@kosskeetit)

前日（12日）《亞洲超星團》的官方社交平台立即發聲明指責練習生光祐，說他當日未清楚事情就已經離開了澳門，之後更私自在社交平台發文，指他影響了節目組的聲譽。之後又說已經多次聯繫光祐，但光祐拒絕溝通，節目組更在聲明中大爆「該選手曾試圖用其他人名義在酒店簽單遭拒絕」，那到底是解決光祐不見現金一事還是「爆料」的？

《亞洲超星團》的官方社交平台立即發聲明。(ig@asiasuperyoung_official)

《亞洲超星團》的聲明發出後，光祐立即在自己的社交平台發文道歉：「我是《亞洲超星團》選手光祐KOSUKE，日前我在一則INS STORY稱在酒店遺失錢財，隨後，酒店工作人員第一時間提出幫我報警，查明情況解決問題，但當時因為要趕飛機，我認為在沒有得到公共機構的確認的情況下，就定為酒店職員，這一點非常抱歉。我已與節目組取得聯繫，協商後續的處理辦法，也希望大家諒解。這半年我非常開心，本來想以美好的回憶結束最後的，但是很遺憾。對不起。」光祐道歉後，不少粉絲就開始在網上透露當日到底發生什麼事情，到底是誰的責任，是不是真的是光祐不理會後續就堅持離開酒店。

光祐立即在自己的社交平台發文道歉。(ig@kosskeetit)

有粉絲在光祐發文道歉後表示心疼他不見了錢還要被罵，於是發文還原當日的情況，粉絲說當日凌晨5-6點的時間，在酒店大堂等朋友，當時她看到光祐正在前台跟酒店工作人員正在溝通，她當時感到疑惑為什麼會有選手那麼晚還在前台。她表示因為自己不是他的粉絲及應該會是涉及隱私的，所以就沒有上前理會他們，但過了半個小時後，她還看到光祐站在前台，而且好像與酒店的工作人員出現了溝通問題，因為當時光祐的樣子看上去很急切。

光祐之後又出左另一個post。(ig@kosskeetit)

該名粉絲最後也有上前幫忙，她跟光祐說：「或許我能幫到你嗎？如果需要的話我可以幫助你跟酒店工作人員翻譯。」光祐便把想說的話用手機翻譯成中文，然後給該名粉絲看「酒店的保潔人員偷了我的錢」。該名粉絲覺得很震撼，繼而馬上問她有什麼可以幫忙。當時她見到光祐很急切地說他的飛機馬上要起飛了，但他必須要拿到他的錢再走，因為這錢對他很重要，讓酒店的人把錢還給他。

該名粉絲最後也有上前幫光祐。(ig@kosskeetit)

光祐說他在前一天晚上離開酒店前把錢放在一個袋子裡，而那個袋子就是放在廁所裡面，他離開酒店時有人進入他的房間，他猜測是酒店的清潔人員，之後他回酒店時就發現錢不見了。酒店向光祐表示要調查，需要多重的步驟，更要查監控確認是否有人曾進入他的房間。酒店跟光祐說如果他真的很著急可以先報警處理或可以先行離開，而酒店方面有進展會通知節目組人員把錢還給他，但光祐卻表示一定要拿到錢再走。該名粉絲就向酒店工作人員說，讓他們聯繫一下節目組的工作人員來解決這個事情，也跟光祐說叫他聯繫一下節目組的工作人員來處理。

光祐說他離開酒店時有人進入他的房間。(ig@kosskeetit)

當下光祐告訴該名粉絲聯繫不上工作人員，亦說了一句就算聯繫上也幫不了他，而光祐當下亦有打開電話讓該名粉絲看他們的對話，該名粉絲說沒有細看，只看到他發了很多條訊息過去，節目組那邊也沒有回覆。她說一段時間後，有一個掛著《亞洲超星團》節目組工作牌的人路過，於是她便向該名工作人員說明了情況，請工作人員幫忙，當然最後還是沒有工作人員前來幫忙。

光祐告訴該名粉絲聯繫不上工作人員。(ig@kosskeetit)

因為光祐原定的航班馬上就要停上辦理登機手續，所以光祐返回房間收拾行李就和龍之介一起下樓前往機場，在這個時候又發生另一件令人傻眼的事情，就是工作人員沒有幫他們預約車輛，最後是粉絲幫忙他們才成功到達機場。當大家以為事件已經完結時，光祐在8點左右又回到酒店，他一回到酒店就問剛才幫他處理事件的酒店員工，但因為已經換班了，所以找不到之前幫他處理事情的員工。該名粉絲向酒店員工想了解更多及找到工作人員了沒有，但酒店就表示因為她是粉絲，所以不便透露更多。最後光祐今次回酒店也是得不了解決辦法，只好再次回到機場準備回日本，該名粉絲表示在這段時間約3-4小時，完全沒有任何一個《亞洲超星團》節目組的工作人員提供幫忙，讓人感到心寒。

點撃睇下到底粉絲點樣講：

當然粉絲說的話未必一定是最準確，但原來背後有那麼多的故事，難怪《亞洲超星團》的聲明一出，就有不少網民大罵他們不管選手的「死活」，更落下他們自己回去，完全不提供照顧。

《亞洲超星團》的官方聲明如下：

日前，《亞洲超星團》選手光祐 KOSUKE 發佈消息稱在酒店遺失錢財，節目組和酒店第一時間查實，並主動提出幫選手報警，但他以趕飛機為由拒絕。此後，該選手無視節目組工作人員的多次聯繫，拒絕溝通情況解決問題，卻自行在社媒發佈資訊宣洩不滿。



節目組連續幾天聯繫選手，並通過其日本夥伴試圖取得聯繫，均未成功，也始終未獲得任何選手提供的事實依據。據調查，此前該選手曾試圖用其他人名義在酒店簽單遭拒絕，因此有過不滿。



該選手隨意發佈的資訊不僅損害了節目組聲譽，也對始終支持幫助節目組的合作方澳門銀河造成了巨大影響。



澳門銀河作為節目贊助商，對整季節目給予了不可或缺的支持，尤其是在總決賽期間，澳門銀河在場地支持、秩序維護、宣傳推廣等方面的專業管理和高效運營，為參與節目的所有藝人、粉絲朋友和工作人員创造了無與倫比的體驗，節目組對此深表感激。



節目選手在沒有事實依據的情況下攻擊節目組及其合作單位，節目組已正式向其提起申訴，並保留正當維權的權利。



點撃睇更多《亞洲超星團》當日嘅精彩表演：