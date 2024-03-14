鍾鎮濤拍《繁花》被誤認係真廚師　自爆唔使試鏡：拍咁耐戲未試過

由上海市文旅局和Branding shanghai 舉辦的「幻彩詠香江-上海之夜」昨（13日）在香港舉行，邀請了鍾鎮濤、Angelababy （楊穎）等紅星出席，大家乘坐天星小輪共遊香江景色。

鍾鎮濤表示拍《繁花》沒有試鏡。（葉志明攝）

而在接受訪問時，提到鍾鎮濤有份出演的劇集《繁花》紅遍大江南北，問到與王家衞導演合作有何感受時，他就表示：「成個過程好開心，朋友好多年成日都有參加一啲聚會，以前都有喺幕後音樂上合作。今次第一次拍佢嘅戲，嗰個感覺好得意。拍嘅時候好認真，係一個好好嘅經驗，佢唔係話要求你要做完嚟又嚟，唔係傳說中咁樣。」續言客串廚師一角，只用了幾日時間就結束拍攝。

鍾鎮濤笑言被誤會是真廚師。（葉志明攝）

眾所周知《繁花》中有許多演員是通過多次試鏡才爭取到演出機會，他就揚言自己是不需要試鏡：「唔使試，我咁大個仔都未試過鏡，拍咁耐戲都未試過。」又揚言找他出演廚師一角是延續：「原來導演已經有安排咗，佢將我以前拍嗰個《金玉滿堂》，（演廚師）嗰個角色嘅延續，我演完都未曾知，但原來係咁樣嘅安排。」

鍾鎮濤只用了幾日就拍完《繁花》。（葉志明攝）

另外，問到有沒有為角色事前做一些準備功夫時，他就二話不說：「冇喎，冇得準備。」而因為《繁花》爆紅，令到不少廚師以為鍾鎮濤真的是一名廚師，令他哭笑不得。