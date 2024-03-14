繁花｜鄭愷讚王家衛為人和藹　佟晨潔素顏試鏡獲得角色

由上海市文旅局和Branding shanghai 舉辦的「幻彩詠香江-上海之夜」昨（13日）在香港舉行，活動上除獲邀名模琦琦、Angelababy (楊穎）、鍾鎮濤出席之外，還有兩位內地演員佟晨潔、鄭愷，他們一行人將會乘坐天星小輪共遊維港欣賞香江景色。

佟晨潔通過試鏡演潘經理。（葉志明攝）

而在接受訪問時，提到他們兩位有參演王家衛執導的劇集《繁花》，在與大導演合作時有何感受，佟晨潔就表示：「我的話是通過試鏡來進入《繁花》的，差不多在拍攝之前1、2年時間開始試鏡，從最素顏的自我介紹開始，然後一些對戲的試鏡，到王導演來到上海的時候，我們有在搭景地方做一些簡單試鏡。其實有試過很多的角色，到拍攝前期我都不知道我要演甚麼角色，最後跟我講演潘經理，所以還幾蠻開心。」她又揚言在《繁花》開機拍攝中時，才收到通知出演潘經理角色。

佟晨潔表示自己素顏試鏡。（葉志明攝）

而鄭愷亦表示需通過試鏡才得到演富二代角色：「也是在上海試戲，在辦公室裏試的鏡，挺緊張的。但我覺得試戲是一個很公平的過程，導演通過試戲了解一個演員，演員通過試戲展現最好一面，就定了進組拍。」

鄭愷表示王大導為人和藹。（葉志明攝）

而眾所周知王大導拍攝手法相當有個人特色，在問到拍攝時有否感到壓力大，鄭愷就表示：「挺和藹的其實，而且他就是說上海話，說得還是蠻不錯。我們用上海話交流感覺很親切。」而佟晨潔就表示王大導態度很好。

鄭愷演完後才知道自己出演一個怎麼樣的角色。（葉志明攝）

續問到有否為了《繁花》而推掉很多工作，佟晨潔表示：「會有一些工作，那段時間幾乎都給了《繁花》。」在旁的鄭愷則笑言：「還好，那幾年工作不算多。沒有太多遺憾。」再問到鄭愷有否為出演富二代角色而事前做一些準備，他就揚言：「他（王大導）的風格是拍着拍着就給你加一點戲，所以其實剛開拍的時候我也不清楚具體演一個甚麼樣的角色，就一個大概一個形象，演着演着導演就給你加一點元素、內容、感情戲，所以一直可以說3年到最後殺青時候，原來這個人物是怎麼樣。」完全是拍完才知道自己到底是出演一個怎麼樣的人物。

《繁花》紅遍大江南北，問到有否因劇集爆紅而帶來甚麼影響，佟晨潔就笑言成為了業界楷模：「我在上海去吃飯會有一些餐廳的經理來跟我合影，成為業界楷模感覺。」而提到《繁花》既然在講上海故事，能否向大家推薦上海美食時，她就推薦排骨年糕、紅燒肉等。