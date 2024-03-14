婚後事｜羅子溢同王敏奕嘅激戰　都唔及「戀愛腦」呢1分鐘好睇

TVB劇集《婚後事》已經播出至第三周，六位主角錯綜複雜的關係令人摸不著頭腦，昨日（13日）一集再於六角關係中再加一員，而這個就是羅子溢的初戀女友。《婚後事》一劇於網上的討論度極高，更有不少挑戰電視尺度的鏡頭，超級大膽，而今個星期的主題是「錯愛」，今集從王敏奕的視點出發。

今個星期的主題是「錯愛」。(《婚後事》截圖)

今集從王敏奕的視點出發。(《婚後事》截圖)

羅子溢與王敏奕已經是同居男女朋友的關係，而王敏奕與鄭淽月的關係亦愈來愈好，今集亦有羅子溢與王敏奕的床戲，王敏奕主動地親吻羅子溢，再把他推倒在床上繼續親熱。王敏奕有大膽地坐在羅子溢身上任由他親吻，最後二人在地上親熱起來，而旁邊有著數朵白蘭花，白蘭花就是帶出之後羅子溢初戀女友的點，但這場親熱場面都不及王敏奕的獨腳戲來得好看。

王敏奕主動地親吻羅子溢，再把他推倒在床上繼續親熱。(《婚後事》截圖)

王敏奕有大膽地坐在羅子溢身上任由他親吻。(《婚後事》截圖)

羅子溢提出要搬走，「戀愛腦」王敏奕情緒失控地控訴，在家發脾氣推倒所有東西說：「我做咩都係錯，我做咩你都係嫌棄，所有嘢都係我自己攞嚟賤，攞嚟衰！因為你仲好愛佢，所以你唔想我咁愛你。」王敏奕推倒所有東西後，弄傷了手掌，羅子溢為她包紮傷口。王敏奕苦苦哀求羅子溢不要走，更說：「你唔鍾意我嘅話，你可以打我㗎，但你可唔可以唔好唔要我，我求下你啊，唔好唔要我！」最後羅子溢離她而去。

「戀愛腦」王敏奕情緒失控地控訴，在家發脾氣推倒所有東西。(《婚後事》截圖)

王敏奕苦苦哀求羅子溢不要走。(《婚後事》截圖)

之後的1分鐘王敏奕完全表現出「戀愛腦」失戀的感覺，她在家失魂落魄打破東西、在家推倒東西、在家不斷的哭、在洗手間淋水求冷靜、瘋狂打電話予羅子溢求他回來……這一分鐘她完全能夠帶同觀眾情緒，跟著她一起進入了「戀愛腦」呂靜海世界中。不少網民都覺得這一場內心戲好比床戲，因為主角關係混亂，床戲更像是「交換伴侶」一樣，這一場獨腳戲來得剛剛好。

她在家失魂落魄打破東西、在家推倒東西、在家不斷的哭、在洗手間淋水求冷靜、瘋狂打電話予羅子溢求他回來。(《婚後事》截圖)

這一分鐘她完全能夠帶同觀眾情緒，跟著她一起進入了「戀愛腦」呂靜海世界中。(《婚後事》截圖)

王敏奕完全找不到羅子溢的情況下衝到陳自瑤的家，從她口中得知道羅子溢當初喜歡自己的真正原因，原來是因為白蘭花，而白蘭花亦是羅子溢的情意結，更揭開他的初戀女友原來就是一直醫治陳自瑤的心理醫生陳庭欣。

王敏奕完全找不到羅子溢的情況下衝到陳自瑤的家，從她口中得知道羅子溢當初喜歡自己的真正原因。(《婚後事》截圖)