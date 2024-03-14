24歲港姐冠軍分享醫學碩士生日常獲網民讚優秀　實習地點意外曝光

近排除了馮盈盈外，也有位港姐冠軍重返校園，她就是《2021年香港小姐》冠軍宋宛穎。宋宛穎出自選美世家，媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，翌年與袁詠儀同屆參選華姐，而其堂阿姨及婆婆的堂家姐也曾參加選美比賽。

宋宛穎出身選美世家。（資料圖片）

宋宛穎身材平均。（葉志明攝）

當選後的宋宛穎獲公司力捧，擔任過不少大騷司儀，曾獲安排到內地拍攝真人騷節目，也有客串劇集演出。雖然事業起步不錯，但宋宛穎未有因此自滿，反而繼續增值自己，去年9月1日突然在社交平台宣布重返校園，於香港大學醫學院修讀碩士。

宋宛穎曾擔任不少大騷司儀。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中以美術指導「Tiffany」一角正式登場。（影片截圖）

更與吳偉豪有咀嘴戲。（影片截圖）

轉眼間半年校園生活已過去，宋宛穎日前在社交平台分享了她到醫院學習的短片，以「醫學碩｜8am-8pm 港姐忙碌的學習日常」為題寫道：「抽空拍了影片，分享我當全職醫學碩士生的日常，真的比較忙碌呢，希望各位學生跟我一起加油哦！」

醫生Look。（IG@sabrinaxmendes）

醫生Look。（IG@sabrinaxmendes）

片中紀錄了宋宛穎一日由早上8點到夜晚8點的全日學習生活，吃過自己煮的營養早餐後，她早上7:30便坐車回到醫院，她笑言一抵達醫院要做的第一件事就是買一杯咖啡來喝提提神，不然的話會太睏，「因為今天是很長很長的一天，到晚上才下課。」

宋宛穎去年重返校園讀港大醫學院碩士，展示學生證。（IG@sabrinaxmendes）

重返校園。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎也分享了她在醫院工作的環境，當日她在婦產科學習，看一下醫生平時工作的樣子和幫忙一下，她解釋：「婦產科的早上超級忙，很多很多病人，因為都是上班之前會先來看一下婦產科。」

自己做早餐。（小紅書截圖）

早上7:30已抵達醫院。（小紅書截圖）

第一時間買咖啡提神。（小紅書截圖）

咁早都咁靚女。（小紅書截圖）

忙完一輪後到了中午，宋宛穎說午休的時間沒有太多，所以她選擇了吃個飯糰當午飯；下午她則負責另一棟樓的婦產科門診；而當日醫院還讓她穿上白大褂，興奮得她自拍留念，雖然忙了大半日，但見只化了淡妝的宋宛穎，依然滿滿，還問網民：「看著像醫生嗎？哈哈。」不過竟意外曝光了她在瑪麗醫院學習。

在婦產科學習。（小紅書截圖）

很好學。（小紅書截圖）

分享學習環境。（小紅書截圖）

而到晚上7:30，宋宛穎上埋最後一堂課終於放學了，她非常興奮地說：「上完這節課就解放了，太累了。漫長的一天終於結束了。」

開心穿上大白褂。（小紅書截圖）

終於落堂。（小紅書截圖）

忙足12小時。（小紅書截圖）

網民看完短片大讚宋宛穎：「你真係好優秀」、「很喜歡你宋宛穎，漂亮又優秀」、「太優秀了吧」；有網民留言：「希望多點見到你出鏡，大方淡定。」宋宛穎亦回覆：「會哦，我都會兼顧好，期待繼續在電視上與你見面」，充滿正能量。她又透露目前存貨還有《香港重案》的法醫，還有最近開拍的《早D知早D醫》，並解釋她不是當醫生，是做科研。

宋宛穎友善回覆網民。（小紅書截圖）

獲網民讚大方淡定。（小紅書截圖）

同埋很優秀。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

事實上，宋宛穎早在參選港姐時已透露自己除了參選港姐之外，亦想成為一名醫生，她在準決賽前接受《香港01》訪問時表示：「我之前喺多倫多大學讀生物化學及人類生物學，係雙修嚟嘅。我覺得係一個好好基礎畀我之後讀醫，繼續讀就可以去醫生嗰條路。」果然美貌與智慧並重。