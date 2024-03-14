退役神級AV女優小澤瑪莉亞「現身」J2　近照超崩壞令粉絲傷心欲絕

由金永衡（Kim）、Susuca及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）主持的J2清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚10點播出，今集研究題目是「做個有味道的人」。

今晚（14日）嘉賓嘉俊，跟小澤瑪莉亞在越南有一面之緣。

今晚（14日）嘉賓嘉俊，跟小澤瑪莉亞在越南有一面之緣。

今晚（14日）嘉賓嘉俊，跟小澤瑪莉亞在越南有一面之緣。

嘉俊跟小澤瑪莉亞合照。（IG圖片）

今晚（14日）「有故事的人」嘉俊，在越南旅居3年，稱讚當地為男仕天堂。他的講故事能力加上在越南的「奇遇」，令在場各位主持笑得前所未有的開懷。節目中展示一幅嘉俊跟已退役的AV女優小澤瑪莉亞的合照，Doniven跟Kim均聲稱80、90年代的回憶即刻返來。現年38歲的小澤，當年為AV界天后級人馬，月入高達600萬日圓，退役後成為企業家。

嘉俊跟小澤瑪莉亞合照。（IG圖片）

嘉俊在越南連番奇遇，引到一班主持大笑。

嘉俊在越南連番奇遇，引到一班主持大笑。

嘉俊展示在越南認識的女仔，令一班主持讚嘆不已。

嘉俊在節目中透露，當日是在小澤於胡志明市投資的酒吧跟女神見面，雙方還握手乾杯，令他非常興奮。嘉俊透露2012年小澤在香港舉行握手會，門票被炒至千元，學生哥的嘉俊無力負擔，只能忍痛放棄。終於11年後圓夢。嘉俊提到小澤經營的日式酒吧非常豪華，又大讚服務一流︰「啲女仔服務生會跪低斟酒，雙手遞酒畀你。一杯酒7蚊美金，當地係高消費。」

小澤瑪莉亞在AV界退役後從商，酒吧以自己名字命名。（IG圖片）

小澤瑪莉亞在AV界退役後從商，酒吧以自己名字命名。（IG圖片）

小澤瑪莉亞在AV界退役後從商，酒吧以自己名字命名。（IG圖片）

小澤瑪莉亞在AV界退役後從商，酒吧以自己名字命名。（IG圖片）

他表示香港男仔非常受越南女仔歡迎，因為夠細心。就算其貌不揚如自己，追女仔都無往而不利，亦引發連番奇遇。嘉俊話試過跟一名18歲女孩到coffee shop第一次約會，對方居然叫齊父母、阿爺阿嫲，甚至表哥到場，女方媽媽更提出3千港元禮金的要求。又有一次跟新相識的女仕到motel休息，情到濃時發現對方身懷「異物」，嚇到他奪門逃走。最好笑要算是嘉俊透過App識了一名女士，大家相約公園見面。事件變成「騙圖」一單，對方是名阿婆還不止，更是露體狂一名，想知詳情密切留意今晚節目播映。

退役後的小澤瑪莉亞，身材依然保持得不錯。

退役後的小澤瑪莉亞，身材依然保持得不錯。

退役後的小澤瑪莉亞，身材依然保持得不錯。

退役後的小澤瑪莉亞，身材依然保持得不錯。

小澤瑪莉亞當紅時，被女性喻為「公敵」。

小澤瑪莉亞當紅時，被女性喻為「公敵」。

另外，「鬧交KOL」胡敏芝被問到可會接受異國戀時，她斬釘截鐵表示:「都溝通唔到，真係好難嗌交，唔通用手語咩，有啲難。」她解釋鬧交是一種增進感情方法。她接受訪問時再補充:「鬧交其實係磨合嘅一種方法，向另一半表達自己嘅想法，然後諗辦法互相遷就。」Karen自爆跟男友初初拍拖時，最厲害一次嗌足6小時，她笑說:「嗌下喊下又唞下，而家我同男朋友都唔會點嘈交，都係一個月1至2次。」