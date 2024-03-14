艾妮Elly成英皇隱形吸金王　一年接十四廣告、四個代言

早前，艾妮（Elly）於以家居常識為主題的《Home即是識》遊戲節目中，在搶答環節頻頻極速答中答案，成功搶分出盡風頭，就連森美都大讚：「佢咩都識，男士見到都想娶！」其實她除了是「常識界KOL」，原來更是公司的「隱形吸金王」，單是去年已經接下四個代言及拍攝十四個廣告，可謂新一代的「廣告小天后」。

艾妮成為新一代的「廣告小天后」。

大量廣告揸手，艾妮笑言並非賺到fat fat，她表示「工欲善其事，必先利其器」，會將收入投放自己的「搵食架生」，「我有任何收入都好，都會攞啲錢update一下自己嘅工具，譬如相機、鏡頭。最近我換咗個電腦mon，都成萬幾蚊，所以其實過去一年雖然都算有啲收入，但我大部份都用嚟投資喺工具上面，其實都冇乜錢剩，哈哈，希望換晒啲工具之後，可以再做得好啲。」接廣告接到手軟，就連同公司的另一吸金王張敬軒都收到風，「上次張生演唱會，喺後台同佢哋影相嘅時候，張生第一句就話：『你就好啦咁多廣告。』搞到我紅都面晒。」十分搞笑。

艾妮Elly成英皇隱形吸金王。

受到眾多客戶青睞，艾妮笑說可能是因為自己的固執及選擇性強迫症，「譬如拍片一定要拍4K，同事同我講而家個個用電話睇，都係睇1080 ，但係我堅持拍4K；又譬如片入面唔可以甩font，總之每一個好細微嘅嘢，我都要執得正，可能呢個就係客戶睇到我係好堅持要完美嘅性格，就會比較鍾意。但我本身個人嘅性格唔係咁，但一做嘢就有啲強迫症。」

除此之外，艾妮全程投入的程度可說是極致，例如拍一條片，她可以坐足一整天十多二十個小時度橋、剪接等，再加上她真心分享，觀眾都被她「撻着」，「我係好鍾意同人哋分享一啲嘢，譬如我用到一個護膚品覺得好好用，我就會諗到好多個point去讚嗰樣護膚品，好想快啲同身邊所有人分享呢樣嘢。可能就係因為呢點，就會令到人哋覺得係真心地分享，人哋就可能會比較受落。身邊啲人一聽我介紹product嘅時候，會即刻好想買。我見到網上有觀眾留言：『你講緊樣樣嘢都好似賣緊廣告咁，但係都感覺到你係真心分享嘅。真係每一次都俾你燒着。』」

艾妮有自己的固執及選擇性強迫症。

問到最想拍或代言的廣告產品，艾妮直言是健康產品，「我好鍾意養生，每一年嘅健康產品我都買好多錢，譬如我每一日都要食嘅冬蟲夏草，呢啲都係好貴嘅嘢，如果有機會可以拍到、代言呢一啲產品嘅話，就真係fat fat啦，哈哈，可以慳返一筆去買呢啲健康產品嘅錢。同埋作為一個註冊護士，我相信我去介紹呢啲健康產品嘅時候，觀眾都會受落。」