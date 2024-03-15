再見枕邊人|吳嘉儀演花癡千金超爆笑　靠變聲App學唱《最佳損友》

TVB熱播劇《再見枕邊人》在昨晚（14日）一集中講述顧晴天（黃智雯飾）獲楊萬森（馬德鐘飾）指派負責「千里尋恩公」專題，替五年前曾被綁架的何氏集團太子女Kandy Ho（吳嘉儀飾）尋找當年助她脫離險境的救命恩人。Kandy憶述恩公當日駕著超酷電單車並以「公主抱」抱她上車，形容恩公擁韓劇男神「金宇彬」的身高、「水行俠」的健碩身材，說時更不禁花癡上身，興奮到連扮演私人秘書兼管家的楊證樺也連番尷尬喝止：「小姐，儀態！」相當搞笑。惟因恩公全程穿戴頭盔未能看清其容貌，Kandy僅記得對方曾接過「大佬」電話，獲晴天鎖定為江湖中人，並託金長勝（羅天宇飾）好友天狗（麥秋成飾）幫忙尋人。另一爆笑點是Kandy哼出恩公當日的電話聆聲，本是尋人關建，可是因Kandy的驚人「魔音」演繹，令事件慘變「超級無敵估歌仔」，晴天等人頭都大埋！

而來到今晚（15日）最新一集，恩公的真正身份曝光！尋覓多年終於重遇恩公的Kandy，亦會換上瀏海新髮型，並以公主look悉心打扮會見夢中情人，豈料「恩公」卻被Kandy的熱情嚇怕……

曾被綁架的富家女Kandy Ho（吳嘉儀飾）千里尋找恩公。

吳嘉儀扮「浮誇花癡千金」開心又難忘

吳嘉儀（阿七）對於是次在劇集扮演「浮誇花癡千金」，她感到開心又難忘，並感謝監製賞識。談到拍攝難忘事時，她就直言一定是電單車場口：「嗰場回憶戲喺我角度suppose係勁浪漫，好似韓劇咁，但喺『恩公』版本，我變咗一個阻頭阻勢成頭泥嘅女人！今次拍攝係超開心，直情好似一邊睇緊浪漫韓劇，一邊睇緊搞笑港產片咁。」她憶述該場戲份在鹿頸和新娘潭的彎路取景，笑言回看playback驚見自己狂食風的狼狽樣很好笑。

吳嘉儀參照蝦頭在電影《潮性辦公室》的演出，演活「浮誇花癡千金」一角。

自認唱歌「五音齊全」的阿七，笑言最難演繹「郭柏妍式魔音」，因此需要靠變聲app學唱走音歌：「我先用奇怪變聲app唱一次《最佳損友》個副歌，然後聽完再扮番出嚟，大家喺現場都笑得好開心！」她還透露揣摩角色時，參照了楊詩敏（蝦頭）在電影《潮性辦公室》的演出，服裝方面則主打浮誇用色，包括紫色薄紗傘裙、桃紅色背心裙、印花圖案長裙等，以配合「花癡千金」一角。

Kandy憶起當日與恩公第一次邂逅的夢幻情境。