嘉人自友約｜劉嘉玲同閨密朱茵互爆老公秘密：梁朝偉是很不一樣的

由影后劉嘉玲主持的節目《嘉人自友約》近日播出，引起不少關注。首集嘉賓她就請來好朋友朱茵共遊深圳，過程中二人大談另一伴趣事，朱茵更罕談在年輕試鏡時，因身高問題失去角色的經歷，藉此告訴年輕人失敗不要緊，最重要是曾努力過。

劉嘉玲邀請朱茵做嘉賓。（影片截圖）

劉嘉玲與朱茵因拍攝電影《求愛上上籤》而認識，從而慢慢變成好朋友。而是次她們就共遊深圳一邊享受城市之美，一邊大談心底話。過程中朱茵講到另一伴話題時，透露老公黃貫中是一位創意無限有情趣的人，隨即劉嘉玲就揚言老公梁朝偉就很不一樣：「我老公是很不一樣的，我也不知道為什麼，會待在一起這麼多年，很神奇。可能是一起長大吧，太了解彼此了，（他是主動的人嗎？）他就是除了追我的時候主動，（追到手了）就不主動了。」頓時二人笑個不停。

朱茵表示老公黃貫中是一位創意無限有情趣的人。（影片截圖）

劉嘉玲非常尊重梁朝偉。（視覺中國）

雖然梁朝偉為人不太主動，但劉嘉玲自爆幫他做事之後，更加尊重對方：「尤其是幫他做事之後更加尊重這個人，（為什麼）因為他很專業，他對自己那個範疇，他是整個人投入進去的。你看他60歲的人去學鋼琴，有沒有搞錯，拍一場戲要去真學鋼琴，不至於吧，導演都說替身就好了，不行，這是他的樂趣，他覺得我做演員，我今天演一個彈鋼琴的，那我去學一門技術也是對得住自己。然後他要演一個腦科醫生，他就去拜訪所有香港腦科醫生，他覺得未知的領域，他會去了解，他完全進入一個角色，我很賺到的嘛，因為每次他演一個角色，回來就是不一樣的人。」所以梁朝偉才如此值得大家尊重。

劉嘉玲笑言梁朝偉追到手後，他就不主動了。（影片截圖）

另外，在講到試鏡話題時，朱茵就透露曾因身高輸給蔡少芬：「有一部戲叫《山水有相逢》，袁詠儀那個角色都定了，就找另外一個配搭她，那我也去試，我是輸給身高，因為袁詠儀也高，有一場戲他們說，她的服裝要跟我一樣就很難走下去，結果蔡少芬演了那個角色，但是我沒有跟蔡少芬說，因為她肯定會不開心。」藉此她想告訴同行的男新人，如果試鏡失敗並不是自己問題，而是劇組要挑選更好搭配的人。

朱茵分享試鏡經驗。（影片截圖）