電視台小花深受狂粉滋擾年多　貼大字報抹黑賣淫：日收過百電話

HOY TV節目《健康關注組》主持李婷婷近日慘被狂粉於有線電視大樓附近貼大字報唱衰，內容更有不少色情成分！李婷婷接受《香港01》訪問時指有狂粉持續騷擾她超過一年多，雖然多番報警求助，甚至有狂粉於去年10月因電話滋擾被定罪，以為事件告一段落不再被騷擾，但滋擾行為竟變本再厲，嚴重影響李婷婷的聲譽以及工作：「我唔知自己做錯乜嘢？原本一直都想低調處理，但滋擾行為越嚟越升級，搞到我晚晚都喊，好心寒！」

電視台小花慘遭貼色情大字報 被狂粉瘋狂滋擾：唔係第一次

李婷婷慘被不停騷擾滋擾持續年多。（IG/@tinaltt821）

李婷婷慘遭有心人貼色情大字報！

上回講到有狂粉以不知明的手法取得李婷婷的電話號碼，並多次用金錢利誘李婷婷出街，但都遭到她一一拒絕：「我唔覆WhatsApp 又話我，佢表示其他主播個個都回覆，係我一個冇理佢。」怎料，該名狂粉竟上到《東張西望》誇大並捏造事件，並會以電話滋擾李婷婷：「佢會留言嚇我，會扮呻吟聲嚇我，又話要公開我電話號碼，留言信箱都爆晒！佢又曾經開過Facebook假Account扮我嫲嫲，持續詛咒我屋企人。」

非常恐怖！（受訪者提供）

用金錢利誘！（受訪者提供）

李婷婷一律不回覆！（受訪者提供）

瘋狂滋擾！

及後，李婷婷再持續收到一連串的滋擾，早於一月就被人於九龍新界瘋狂張貼大字報，甚至公開李婷婷的電話號碼：「啲內容話我賣淫，嗰段時間我一日係收過百個陌生電話，問我係咪會提供服務，好恐怖！」多番的變態行為令李婷婷情緒出現問題，甚至不得不停工。對此，李婷婷1月時已公開自己無助以及心力交瘁的心情，全文如下：

心痛李婷婷！（IG截圖）

日收過百電話！

雖然已經報警求助，但三月色情大字報騷擾再次展開，令李婷婷非常無助！飽受煎熬的李婷婷：「唔知佢下一步係點？希望唔好再有煩憂，比我過返啲正常生活。」至於早年《東張西望》提到有狂粉因得知李婷婷的嫲嫲入院主動要表達的「1萬蚊」心意，李婷婷強調是事後才知道金額，並主動要求退還：「我當時以為係一個祝福，都冇為意金額，之後都主動話要畀返佢，因為我唔想再同佢有聯絡，唯有開支票透過律師樓畀佢，但佢又諸多原因唔肯簽收，最後都冇上到律師樓！令我諗起當時電話滋擾案件，警察曾經替我轉達叫佢收返1萬停手，但佢最後竟然要求我俾3萬蚊，所有野加埋令我聯想到事情原來唔係咁簡單。」 被騷擾事件接二連三，最後令李婷婷認為一直低調處理，沉默應對反而是縱容，行動更為可怕！希望李婷婷盡快平復心情重拾工作，不再被狂粉打擾正常生活。

上《東張西望》。（截圖）

李婷婷暫時停工！（IG/@tinaltt821）