陳詠謙激罕爆seed鬧爆外賣平台　不滿留言「今日自己做飯未」

在香港填詞界佔一席位的著名填詞人陳詠謙最近活躍於社交平台threads，日前他發布第一次貼文寫上：「報到」，竟然有外賣平台在該貼文留言：「今日自己做飯未？」這一個舉動，令到陳詠謙嬲爆回應：「為咗刷like數，可以罔顧一個人嘅感受！」隨着網民的留言引起高度的關注。

著名填詞人陳詠謙。（資料圖片）

陳詠謙激罕爆seed以長文寫上：「打算開threads睇吓呢一面嘅世界，半日唔夠，見到呢個留言真係既驚且喜。」、「原來除咗送外賣，重（仲）鍾意灑鹽巴。貴公司將個官方帳號交到你手上，估計係認可你嘅能力同品格，足以代表公司發言。唔通呢個就係戶戶送嘅企業精神？」、「為咗刷like數，可以罔顧一個人嘅感受；咁我估貴公司同樣可以為咗生意，罔顧車手/餐廳/食客嘅死活。」他續指表示對該外賣平台非常之失望，更真情剖白：「可能會覺得我小器？但善意惡意大家心知肚明。聽人講，threads係製造二元對立嘅平台。我上得嚟，預咗玩辯論。」如今再翻查陳詠謙threads，外賣平台已經刪了原本貼文的留言。

陳詠謙激罕爆seed鬧外賣平台灑鹽巴。（陳詠謙threads）

其實事件的導火線是因為陳詠謙早年曾經為陳柏宇《別來無恙》填詞，當中的一句歌詞「我現時自己肯做飯」，竟然被網民惡搞為「瘋狂做飯版」。陳詠謙以前有透露過這份歌詞是包括他的感情經歷，主要講述希望向舊情人表達自己已經改過，，當中這一句歌詞是千挑萬選的，不過當時他沒有為自己平反，只是選擇不斷檢討，對於外界的一切迴響及聲音也默默接受，導致自己不開心，曾經動過轉行的念頭。最後有網民發現陳詠謙已經delete有關發長文鬧外賣平台的貼文，並留言：「今日做咗飯未？」、「嬲到del咗，估唔到咁小氣。」

陳詠謙早年曾經為陳柏宇《別來無恙》填詞，當中的一句歌詞「我現時自己肯做飯」，竟然被網民惡搞為「瘋狂做飯版」。（影片截圖）