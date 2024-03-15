吳卓羲主動與美女粉絲握手慘食檸檬場面極尷尬：陰差陽錯啫

林峯和吳卓羲兩好兄弟今日（15/3）現身將軍澳電視城出席無綫全新節目《Mayanne 小喇叭》宣傳活動。林峯就透露今次節目主題，主要講同吳卓羲25年兄弟情如何維繫：「其實我同佢呢25年喺銀幕上合作真係唔算多，但私底下我哋就好多接觸，我同佢相處好多時意見都好一致，未試過鬧意見。（會唔會有時覺得佢好多嘢講？）咁又唔會，我就係鍾意佢多嘢講。」卓羲接著說：「其實要維繫一段友情，有好多嘢都要接受，就例如十隻手指都有長短，每一個人都有缺點同優點，咁我點解唔望佢嘅優點呢，我鍾意佢就係咁。」

林峯和吳卓羲兩好兄弟今日現身將軍澳電視城出席無綫全新節目《Mayanne 小喇叭》宣傳活動。（吳子生攝）

另外提起日前他在大馬出席公開活動期間跟女粉絲合照後，主動熱情試圖握手，可是女粉絲未有領情便隨即走開，令場面十分尷尬。吳卓羲笑言：「其實你都知我幾調皮啦，因為嗰日影百幾二百張相，其實企喺度你會覺得好目獨，而咁啱個女仔轉咗身我先第手，我覺得有啲嘢自己令到自己開心少少，可以繼續影相落去，點知就咁畀人影到，然之後出到嚟就係咁嘅情況。啲人仲話個女仔冇禮貌，其實真係唔關個女仔事，係我嘅問題。事後個女仔知道咗之後，都返轉頭講唔好意思，成件事只不過係陰差陽錯啫。」