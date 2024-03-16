婚後事大結局劇透｜王敏奕下場超慘　羅子溢患癌悅悅害黎諾懿昏迷

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演的TVB劇集《婚後事》話題性十足，掀起網民熱議，劇集將於下周迎來大結局，不少觀眾都十分關心劇中眾人的感情發展，原來在《婚後事》主題曲《傾城》MV中已曝光大結局畫面！

《婚後事》大結局曝光！（YouTube影片截圖）

婚後事第16集（18/3）

（程天暉與呂靜海視點）天暉（羅天宇飾）當日離遠守候，待靜海（王敏奕飾）自強，完成改編網劇《婚後事》，才向靜海表白。天暉認定二人會一起燃燒、追夢，定情不久就提出結婚，未幾靜海更懷孕。時至2025年，天暉成了庸碌中年，自覺無論如何努力，靜海都如同怨婦或瘋婦。另一方面，靜海當初認定跟天暉可以細水長流。花婆離世，天暉願做靜海的依靠，但二人因結婚6年多以來，夫婦在事業、家庭的分工不均；加上育兒方式、婆媳問題，俱令靜海無力再愛……

當初愛得甜蜜。（YouTube影片截圖）

結婚。（YouTube影片截圖）

婚後經常嗌交。（YouTube影片截圖）

離家出走？（YouTube影片截圖）

婚後事第17集 （19/3）

（潘善仁與張明芯視點）約2025年，善仁（羅子溢飾）確診患有骨肉瘤，必須考慮截肢阻止癌症擴散。善仁回想6年多前，與明芯（陳自瑤飾）復合經過。當日善仁不想明芯因一時失意或是因為潘悅（鄭淽月飾），才跟他復合。明芯惱怒善仁拒人千里，反而令善仁學會抓緊當下……返回現在，明芯用心照顧善仁，惟恐給善仁壓力，遂抑壓傷心與擔憂。但善仁像是逃避治療，他放縱玩樂，甚至提出要先寫完逾10萬字的小說才做截肢手術。明芯忍無可忍，二人大吵，善仁決定搬走……

成功復合。（YouTube影片截圖）

確診患有骨肉瘤。（劇照）

要截肢。（劇照）

婚後事第18集 （20/3）

（甘誠鈞與呂靜林視點）誠鈞（黎諾懿飾）離開6年多後回港，已是幸福人夫，跟善仁冰釋前嫌。誠鈞陪善仁玩樂，重拾青春、熱血，但他玩命似的發洩，甚至故意令自己受傷、流血，終被明芯揭穿，誠鈞實已被離婚。誠鈞得知前妻靜林（賴慰玲飾）在港，趕往找她，但靜林決絕離去。靜林在靜海、天暉分居期間，硬闖靜海家，並幫她照顧兒子，姊妹和解，靜林逐步解封，透露悲劇。原來誠鈞、靜林當年在異地復合、成婚、生子，但……靜林突然接到誠鈞重傷昏迷的消息。

當年在異地復合。（劇照）

最後離婚收場。（劇照）

婚後事第19集 （21/3）

（潘悅視點）潘悅（區明妙飾）的大學生活多姿多彩，卻被善仁患癌的噩耗打斷。善仁希望潘悅留點空間給他，潘悅順應其意願，卻被明芯責難，母女爭吵。善仁拒人千里，潘悅想關心亦無從入手。潘悅想用愛情忘記煩惱，誰料初戀對象竟是渣男……潘悅利用渣男為自己蹭流量，並主動找善仁，希望善仁能接受讓她同行下去。誠鈞為潘悅阻擋渣男的糾纏，渣男找人將誠鈞打至重傷，墮海昏迷。潘悅自覺闖下大禍，遇上善仁因病崩潰的一瞬，父女共同上了一課……

悅悅長大變MK妹。（劇照）

初戀對象竟是渣男！（YouTube影片截圖）

街頭崩潰痛哭！（YouTube影片截圖）

婚後事第20集（大結局）（22/3）

（全視點）誠鈞昏迷，靜林才知道他一直沒有忘記兒子的臉容。善仁、明芯約定從此保持適度的距離欣賞對方，不佔有、不操控、不強求。天暉、靜海分居，因為距離，天暉終能以靜海的視點看到自己對靜海的傷害，靜海亦回顧天暉的愛與付出。靜林找到誠鈞保留的兒子遺物，終於明白……善仁做完手術後，跟明芯一起重新適應生活裡每個細節……天暉、靜海共同創作，明白愛情故事無所謂大團圓結局，婚後事就是終身修行，周而復始……

終於明白一切。（劇照）

原來唔係大團圓結局。（劇照）