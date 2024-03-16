陳奕迅西安開騷突發意外額頭受傷紅腫　幽默發文交代：居然中頭獎

陳奕迅（Eason）最近忙於在世界各地舉行《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，昨日（15日）是他在西安站舉行的頭場，不過在一開場他從「太空艙」出場時，因為太心急走出來導致撞到額頭，更明顯腫起，隨即受到各界關注，更有報道指他額頭紅腫情況恍如「巨瘤」一樣。

49歲陳奕迅（Eason）最近忙於在世界各地舉行《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》。（陳奕迅微博）

陳奕迅西安開騷突發意外驚現「巨瘤」。（小红書截圖）

而陳奕迅受傷後在演唱會向觀眾表示：「希望我今天中頭獎的這個舉動會為你們不順利的人給擋了一些（噩運）吧。」相隔一日，他在社交網曬出冰敷的照片，更一度幽默表示：「我從來都沒有橫財運，居然在西安中頭獎，耶。」網民隨即留言向陳奕迅作出慰問及送上祝福，紛紛留言表示：「注意安全」、「非常心痛，但是好好笑啊！」

陳奕迅發文交代最新狀況。（陳奕迅微博）

陳奕迅在社交網曬出正在冰敷的照片。（陳奕迅微博）

數到陳奕迅在舞台上出現意外並非第一次，最為人深刻的是他在2002年在台灣某校園演唱會表演時不慎墮下台，導致他受傷，自此切除三分之一睾丸，不過相隔兩年，他就與老婆徐濠縈造人成功，打破不育傳言。上年他在小巨蛋舉行演唱會時又差點發生跌倒意外，他卻幽默表示：「沒關係我腿粗，很紮實，雖然在台灣發生過一次意外，但我怕嗎？意外就是意外。」他續指當年的台灣醫院非常專業，經過幾星期的治療後已經不用再複診。

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