實力唱將處女騷被感動眼泛淚光　以自身經歷鼓勵大家走出黑夜

一曲《說散就散》唱到街知巷聞，歌曲在YouTube累積過億點擊，可惜紅歌不紅人，原唱者陳詠桐（JC）出道後一直發展平平，她在去年4月在與歌迷的通訊群組中自爆已跟A Music完約，更跟大家說：「催我出返嚟做就免啦」，之後她加盟了資深音樂人伍樂城創辦的伯樂音樂學院，做流行聲樂導師。

現場座無虛席。

當不少樂迷和粉絲都感到可惜時，最近，陳詠桐的聲音又再次走入樂迷耳中，除了推出新歌外，並於昨（16日）、今（17日）在麥花臣場館舉行一連《GLOW UP》演唱會，這也是出道八年首個個人演唱會。

JC是次演唱會以「GLOW UP」為主題，透過在感情路上的跌跌撞撞，一步一步的成長。演唱會開始的時候，JC置身於儼如保護罩的膠幕之中，清唱《說散就散》的副歌部份，接連翻唱Christina Aguilera的《Loyal Brave True》和王傑的《Hello》，台前的膠幕亦在此時拉開，一首《Hello》打開了隔膜。

現場座無虛席。

掃去了上一秒鐘充滿希望的紫色燈海和歌聲，三盞聚光燈聚焦在她的身上，唱着人生中第一首灌錄的作品《我可以忘記你》，道出戀愛的道理；緊接的《萬人邂逅》，唱出都市戀愛的來來去去，最後走進玻璃房裏，說一些真心話，唱着《生路》，尋着逃離過去、逃離情傷的路。

Video wall的時間突然倒流，時間列車之中，人們總愛往後看，JC也不例外，連續唱出《焦慮型依戀》跟《分手一百天》，吐盡分手後那份想回到過去的感覺，然而接下來演繹林家謙的《時光倒流一句話》，把幻想的肥皂泡都戳破，這部份最後的《一語道破》，只剩下一盞照向JC的聚光燈，把樂迷都拉回現實之中，跟自己對話。

被場面感動，眼泛淚光。

JC也是跟大家一起，透過這些經歷成長，更在這一段中，拿出琴自彈自唱，因為媽媽喜歡陳百強，把《漣漪》 給合《情在心中》送給媽媽，也帶着樂迷，用《複雜事情簡單化》慢慢的看開，還翻唱了杜德偉的《無心傷害》，在愛情路上跌撞受傷，其實也是很平常了吧。

然而音樂，就是JC治療自己的方法，也是治療樂迷情傷的最佳藥方，連續以搖滾風格演繹Blackpink的《Tally》以及NewJeans的《Ditto》，把過去都埋葬掉、焚燒掉，逐步拾回自己，逐步拾回心跳的感覺，用力的唱，用力的吶喊，能在情愛深淵救贖你的，就只有自己。

感受觀眾熱情，回到台上再度獻唱。

音樂早已跟JC同在，早在牙牙學語的時候。Video wall上播出JC從小到大的演出片段，然後JC接上片段，最好的音色，陶醉地唱出《If I Ain’t Got You》；緊隨其後的《我該放手》，跟台下樂迷大合唱，道理我們都明白，是時候要放手，是時候要離開，是時候要醒來。

感受觀眾熱情，回到台上再度獻唱。

「水滴石穿，當第10001滴水把石滴穿的時候，其實之前的10000滴水也很重要；沒有這10000滴水，沒有之前一直累積的經驗和選擇，怎會有今天的這個我出現？我們毋需要執着於這些決定的對與錯，因為對錯也無從得知，相信現在這個選擇是最好，那就好了。」JC感恩這些經歷，讓自己成長，成就了今天自己發出的光。

「希望大家也可以記住，黑夜再黑也好，光最終也會出現，就好像殭屍片一樣，我們不需要跟殭屍力拼，只要等到日出，噩夢自然消散；跟面對負面情緒一樣，船到橋頭自然直，我也曾遇過很多以為撐不過去的日子，但最後也是捱過了。水滴終於石穿，滴出了裂縫，光自然能滲透進來。」《給十年後的我》隨即響起，今天的JC，台下的樂迷，就是由這些年來的經歷和選擇累積成就。經歷好跟壞也好，JC覺得只要要一起經歷就足夠，只要勇敢的做回自己就好了。熱淚盈眶的JC，也感激樂迷到來，一起見證大家這些年來的成長。

JC出道八年首個個人演唱會。

《說散就散》再一次出現，不單是因為不唱就沒法離開麥花臣場館，同時也想大家明白，縱然命運重複出現，JC跟樂迷也不再害怕，不再為此而沮喪。《日光》就是JC經歷過、學習過後的記錄和光芒。樂迷也跟JC一起合唱，一起感受，一起Grow up，一起Glow up，紫色的手燈海未曾熄滅過。合照過後，樂迷也不願離場，JC也感受到大家的熱情，回到舞台之中，再次向大家送上《說散就散》。大合唱之後，一起向舊日說再見，期待未來的一切遇見。

JC出道八年首個個人演唱會。

2024/03/16 演出歌單：

1. 說散就散（部分）

2. Loyal Brave True（Christina Aguilera）

3. Hello（王傑）

4. 別𠱁我

5. 奇妙物語

6. 我可以忘記你

7. 萬人邂逅

8. 生路

9. 焦慮型依戀

10. 分手一百天

11. 時光倒流一句話（林家謙）

12. 一語道破

13. 情在心中/漣漪

14. 複雜事情簡單化

15. 無心傷害（杜德偉）

16. Tally（Blackpink）

17. Ditto（New Jeans）

18. 心之科學（容祖兒）

19. If I Ain’t Got You（Alicia Keys）

20. 我該放手

21. 給十年後的我（薛凱琪）

22. 說散就散

23. 日光

Encore

24. 說散就散