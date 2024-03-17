鄭啟泰未婚妻穿黑長西裝現身追思會　背後原因極感人：穿得很安樂

資深DJ鄭啟泰上月3日離世，終年56歲，他生前信奉基督教，所以家屬昨日（16日）為他舉行追思會，並命名為「鄭啟泰．生命禮讚」（A Celebration of Life．Eric Cheng），向他作最後道別。其妹妹向記者表示，哥哥在2月3日因器官衰竭離世，法官亦裁定死於自然。

上月初，鄭啟泰在愛情和工作上都有了新方向，卻突然驟逝，令各界震驚。（IG圖片）

鄭啟泰妹妹向記者表示，哥哥因器官衰竭離世，法官亦裁定死於自然。（資料圖片/陳順禎攝）

追思會上的照片。（資料圖片/陳順禎攝）

追思會小冊子（資料圖片/陳順禎攝）

印有多張鄭啟泰歷年的照片。（資料圖片/陳順禎攝）

而鄭啟泰的未婚妻王雁芝亦有轉發親友出席追思會的貼文，她自己則身穿長身西裝褸到場，解釋背後意義。原來這是鄭啟泰向她求婚時所穿著的西裝褸，她說：「今天我特意穿了你跟我求婚的外套，好好感受你的一切，雖然我穿上去很長，但是我穿得很安樂，因為我知道你在抱著我。我答應你好好活著，繼續為身邊人帶來歡樂，這世界已經亂了，歡樂才可以帶來溫暖未來。Forever love。」她表示自己之所以勇敢，因為她感受到未婚夫只是以另一種方式看顧住自己，但她知道鄭啟泰還是陪伴住自己的。

王雁芝很想念突然離世的未婚夫鄭啟泰。（IG@angelinabunnyyy）

鄭啟泰的未婚妻王雁芝的花牌寫住「永懷心扉」。（IG@angelinabunnyyy）

王雁芝解釋自己為何身穿這件西裝外套，原因相當感人（IG@angelinabunnyyy）

鄭啟泰離世後，王雁芝在IG分享對方求婚的細節，而她在追思會上穿著的，便是鄭啟泰身上同一件西裝褸。（IG@angelinabunnyyy）

鄭啟泰離世前數天，才剛宣布向王雁芝求婚成功，未料不久即傳來噩耗。而王雁芝亦連環出Post懷緬對方，又公布求婚細節等等，表示：「認識你是我最大的福氣。」又讚他是最有型的未婚夫。

王雁芝說自己之所以勇敢，因為她知道未婚夫以另一方式陪伴自己。（IG@angelinabunnyyy）

以往鄭啟泰與王雁芝愛得低調，但其實相當恩愛。（IG@angelinabunnyyy）