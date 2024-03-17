「打波先嚟落雨」四眼仔爆肌受訪　對被炒作取笑冇感覺：唉，又講

經典廣告對白「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」是香港人的集體回憶，你未必記得這其實是社會福利署廣告，但就必定記得裡面四眼仔淋雨的畫面。裡面的男主角鄭仲軒（Eric）近日被網民起底，廿多年後、年近40的他已搖身一變成筋肉人，頂著一身爆肌成為健美比賽常客，與昔日肥嘟嘟的傻氣小子判若兩人。

這個廣告，見到圖已經有聲。（廣告截圖）

「打波先嚟落雨」真係好慘！（廣告截圖）

有網民就嫌他太大隻儼如「變形俠醫」，批評：「練到咁大隻，好肉酸」、「咁多肌肉好恐怖」。DJ兼育兒專家何基佑就撰文代為反擊網民，指他們無知，又說：「取笑body builder身形古怪，就等於取笑一個相撲手好肥，單車手大髀好粗，或者推鉛球運動員上半身好厚好橫一樣，其實係源自無知。」更批評取笑他的人漠視健美運動員所付出嘅汗水、時間、心血、節制，他認為大家無需認同「爆肌就是美」，不懂欣賞也可以理解，只不過無需用侮辱詞語笑他人是怪物。而原來，他與譚玉瑛主持的新城電台節目《QK玉瑛室》最近邀得Eric做訪問，憶述當年拍廣告的點滴，以及如何踏上健美大隻佬之路。

鄭仲軒已從四眼小子搖身一變成超級筋肉人，原來他從十年前開始轉職為健身教練。（IG@eric_1022_ifbbpro）

譚玉瑛問Eric廣告中的眼鏡是道具還是真眼鏡，他解釋是真眼鏡說：「我嗰時近視有戴眼鏡，但我印象好依稀，導演都冇叫我除。」被問拍廣告是否因為發明星夢，他即連忙否認，更笑說是被媽咪設局，原來那時他醉心足球，經想幻想做職業足球員，「媽媽同我講，問我係咪想買遊戲機，話可以畀你搵錢買到遊戲機，一日搞掂喎。我話：『咁好？』好似職業球員咁，我好鍾意踢波，真係好鍾意。佢話做返我鍾意嘅嘢就得，可以踢波，好威，踢波賺到錢，點知原來係個局，但都輕輕鬆鬆，賺到我第一部遊戲機！」

Eric接受新城電台節目《QK玉瑛室》主持何基佑與譚玉瑛訪問。

Eric說，廣告中戴住的眼鏡不是道具，而是他的真眼鏡。

對於這段往事，其實他冇特別同人提起，純粹是被中學、小學同學「出賣」，即使一直被大家取笑，他都冇特別去講，久不久見到廣告又被炒作，他的想法是：「唉，又講喇，冇乜特別感覺。」

Eric對於廣告久不久被炒作其實沒什麼感覺，但會想：「唉，又講。」（IG@eric_1022_ifbbpro）

至於為何會變成健美先生，他說從小就熱愛各類運動，小時候的自己又瘦又細粒，很羨慕滿身肌肉的哥哥，於是18、19歲就開始健身，而他做教練前的職業是賣錶，每日上班時間朝9晚10，只得在上班前清晨去做Gym，後來開始想：「咁辛苦，不如自己做埋呢行啦。」所以就考健身教練牌，大約十年前正式轉行，相當享受，滿足感也大了很多！

Eric從18、19歲開始健身，後來索性放棄賣錶工作，考牌轉行做健身教練。（IG@eric_1022_ifbbpro）