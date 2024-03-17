獎門人｜曾志偉「處女下海」同恬妞玩傳紫菜　勁抗拒呢位女星埋身

今日（17日）播出的《獎門人感謝祭》請到《出租家人》及《婚後事》的一班演員到場玩遊戲，由出租家人隊：恬妞、陳家樂、方力申、周家怡、許靖韻、艾妮對戰婚後事隊：陳自瑤、羅子溢、賴慰玲、羅天宇、區明妙、谷婭溦隊。去到玩「啜紫菜」的環節，他們竟然推獎門人曾志偉出來玩，更叫恬妞與曾志偉一隊，原來今次是曾志偉「處女下海」玩「啜紫菜」這個遊戲，平常曾志偉看人玩就比較多，今次終於「要下海」了。

曾志偉「處女下海」玩「啜紫菜」這個遊戲。(節目截圖)

大家見到曾志偉要下海都好開心。(節目截圖)

獎老林秀怡聽到獎門人曾志偉出來玩遊戲，立即舉手說自己又要玩：「因為我試過好多靚仔，我想試下……」曾志偉即反問她什麼意思，林秀怡補充說：「人一世物一世，咩都要試吓嘛，高層喎，未試過高層，好又一餐唔好又一餐啊嘛，咩都試吓啦。」然後立即表示曾志偉是：「你係好嗰一餐啊！」但她卻說要在她之後再加一個人，而「唔好嘅一餐」原來是方力申。

獎老林秀怡聽到獎門人曾志偉出來玩遊戲，立即舉手說自己又要玩。(節目截圖)

林秀怡表示曾志偉是好嗰一餐，而唔好嘅一餐係方力申。(節目截圖)

曾志偉被推出來玩遊戲後一直表示出自己的無奈，在玩遊戲時候，恬妞作為第一棒，自然十分輕鬆，在傳紫菜更十分鬼馬的不停動來動去。曾志偉接到紫菜後寧願吐掉嘴中的紫菜，更一掌擋著林秀怡，不讓她靠近自己。在傳第二塊紫菜時，林秀怡在曾志偉一轉身時已經衝上前打算啜走紫菜，但仍然被曾志偉一掌擋著她的嘴。在最後一次傳紫菜時，曾志偉才肯把嘴中的紫菜傳給林秀怡，像是十分嫌棄的樣子。

恬妞同曾志偉玩得好投入。(節目截圖)