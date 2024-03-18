羅啟豪李佳出埠登台香港機場現阻滯：簽證出現問題

羅啟豪及李佳日前出發往溫哥華登台，參與當地一個有多年歷史嘅華人慈善團體舉辦嘅籌款晚宴，但在臨上機前卻發生一個小意外，令他們虛驚一場。

簽證出現問題，李佳一面徬徨。

啟豪同佳佳爲乘搭早上九點嘅航班，晨早天未光就出門口。幸好二人預早兩個多小時到達機場，因爲佳佳去到櫃位登記時，航空公司職員竟然告知入境簽證出現問題，未能讓佳佳上機。佳佳表示：「我兩個月前已經申請好咗入境簽證，仲收到電郵確定。去到櫃位聽到職員咁樣講真係嚇一跳，因為主辦單位安排好晒，如果我作為表演嘉賓出席唔到一定會為對方帶嚟好大影響。等咗好耐，經我哋追問下職員幫我哋致電去加拿大確認先知道原來係搞錯咗，冇問題可以畀我上機。真係有驚無險！」而佳佳同啟豪晨早機出發亦無減歌迷的熱情，一大清早都有大批歌迷到達機場送機，為他們的偶像出征加國打氣同加油！

粉絲一早送機。

啟豪兩個禮拜前先在拉斯維加斯登台返港，現在又要即刻搭長途機，問到會否感到疲勞，啟豪表示：「唔怕呀，有工作就十分開心！同埋今次唔單止同佳佳一齊去好開心，其實亦因為我以前喺美國讀書時，成日都過加拿大探親，所以對於加拿大都好有親切感，好開心今次可以藉住工作機會返去行吓。」