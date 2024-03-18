蔡琴5月香港個唱獲鄭秀文支持勁感動　將任中年好聲音總決賽嘉賓

蔡琴「好新琴」香港站演唱會，將於5月25至26日在紅磡香港體育館舉行兩場演出，早前優先訂購反應非常熱烈，3月19 日演唱會門票於城市售票網網頁及購票熱線正式公開發售，為方便上網不便的銀髮族朋友，20號開始，城市售票網將開放18個售票處給歌迷親臨購票，想撲飛的歌迷朋友請密切留意了。

蔡琴「好新琴」香港站演唱會，將於5月25至26日在紅磡香港體育館舉行兩場演出。

早前優先訂購反應非常熱烈。

八年沒到香港，不單歌迷想念，連香港歌手們也非常想念蔡琴姐，她的演唱會海報一出， Sammi（鄭秀文） 、GiGi（梁詠琪）及梁漢文等，均紛紛轉發表示支持 ，而蔡姐知道這件事後，也感到非常開心，她表示 : 「我收到他們對我的支持，非常的感動，很感謝 Sammi ，GiGi同漢文及其他支持我的歌手朋友們，大家也是歌手，疫情期間我們連自己家人也不能見，最痛苦是跟歌迷隔離，我跟他們都是相當溫柔細心非常熱誠的人，我要用我海報上一句話多謝三位，非常謝謝你們，「愛就是陪伴」。這句話也是我無心之間說出來的話，「愛就是要陪伴」 人跟人之間，離群所居太久，健康環境來到，就一定要好好珍惜，帶著愛的溫度來看《好新琴演唱會》，我不會讓你失望。」

蔡琴演唱會海報一出，Sammi（鄭秀文） 、GiGi（梁詠琪）及梁漢文等，均紛紛轉發表示支持 。

蔡琴演唱會海報一出，Sammi（鄭秀文） 、GiGi（梁詠琪）及梁漢文等，均紛紛轉發表示支持 。

蔡琴演唱會海報一出，Sammi（鄭秀文） 、GiGi（梁詠琪）及梁漢文等，均紛紛轉發表示支持 。

據知，蔡琴姐將於三月底來香港為無綫「中年好聲音2總決賽」當特別嘉賓，問到她是否已接受邀請？她開心表示，「對啊，我接受了他們邀請，會到香港作為嘉賓表演！我想我不能把自己看成他們的模範，而是我自己就是一個中年在追夢的人！我年青時唱紅了“恰似你的溫柔”，在台灣從20歲紅到40歲，在我那20年當紅時段，差不多尾巴時間，有人找我到世界各地巡唱，尤其到內地演出，當時我覺得他們這些邀約並未追求演出品質及長續經營概念，未是適當時侯，沒有答應。四年後我才認識了現在的經紀人夥伴，等到四十歲後才大大展開我的巡唱夢，所以我跟參加這個比賽的朋友一樣，也是其中一個中年追夢的人。」

八年沒到香港，不單歌迷想念，連香港歌手們也非常想念蔡琴。

蔡琴狀態非常好。

中年追夢蔡琴給大家的建議是: 人品很重要，更要放開胸懷去跟比自己年青的人合作，像我一樣，當我經紀人的都是比我年輕的合作夥伴，我不在乎他們沒經驗，只要他們能充滿熱誠，好好的做，互相合作就能成功。最後我要用一個故事， 來鼓勵「中年好聲音2」的參賽者 ，今年奧斯卡提名的電影《泳不放棄》，是一個真人真事改編， 女主角67歲那一年，才完成她的人生夢想，最令我感動是電影最後，女主角筋疲力盡，通過所有痛苦成功了，她一步步終於上岸時，講了三句話: 「 永遠不要放棄、不要嫌自己老而不敢做夢、今天做的事能完成，看來是個人成功，其實是整個團體一起成功！」這跟我們表演生涯是一樣的，所以我特別有所感，也想在這裡分享給大家，對所有朋友人生也會有啟發，對「中年好聲音2」參賽者尤其是一個很好的鼓勵 。

粉絲們都期待再次聽到蔡琴的歌聲。

此外，最近不少朋友都至電查詢關於蔡琴演唱會『愛共享』優惠，大會重申，門票是 $908（每張）/ $688（每張）/ $388（每張），但凡二人同行，或三人以上同行，均可以優惠套票價：HK$780（每張）/ HK$580（每張）/ HK$350 （每張）購買演唱會門票，這個優惠是以蔡琴的一句話「愛就是要陪伴」而顯生，希望大家多些陪伴朋友家人一起共享蔡琴的好聲音。