與鳳行劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《與鳳行》改編自晉江文學城九鷺非香小說《本王在此》，由原著作者擔任編輯，鄧科指導，趙麗穎和林更新領銜主演，同時趙麗穎出任監製。今次是繼《楚喬傳》後，二人再次合作。而因為小說中角色男主是比較纖瘦、英俊，林更新近因此而減肥。故事講述了靈境碧蒼王沈璃逃婚受傷後，偶然間墜入凡間，與下界體驗人生的古神行止不期而遇，兩人攜手穿越三界，開啓了一段既溫馨又壯闊的神話情緣。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

與鳳行｜劇情大綱

《與鳳行》講述了靈界的王者沈璃（由趙麗穎飾演），為了主宰自己的命運，在逃離婚約的旅途中偶遇了遍訪人間的行止（由林更新飾演）。二人聯手斬邪揚善、追尋真相，過程中情感漸生。作為最末的神遊者，行止肩負著守護界外天的使命，致力於維護世界的和平與秩序。這兩位背負著重大使命的靈魂，在愛與責任的十字路口作出了艱難的選擇。沈璃勇於保護民眾，英勇對抗邪惡勢力，甚至不惜犧牲自己以成就大義。行止通過沈璃明白了責任的重要性，最終勇敢地承擔起自己的任務，用自我犧牲來維護世間的和諧。在這一旅程中，二人深刻理解了愛、責任與生命的深意。

與鳳行播出時間｜最新追劇日曆

《與鳳行》於3月18日20:00起湖南衛視&騰訊視頻&芒果TV首播，湖南衛視週一到週四播出2集，週五到周日播出1集。騰訊視頻、芒果TV會員搶先看，首周會員週一到週四20。點更新2集週五到周日更新1集，首更4集。

与凤行官微@Weibo

與鳳行｜人物關係圖

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與鳳行｜演員

1. 沈璃 趙麗穎飾

從小在環境惡劣的靈界和戰場上長大，遇強則強，敢愛敢恨，行事酒脫。正是這些艱苦經歷，讓她更為深刻領悟靈界的安寧來之不易，主動抗下守衛靈界的重責。她武力禦強敵，心胸容萬民。卸去鎧甲的她乃萬般親和的王爺，深入民情，將子民幸福作為自己畢生追求，深受靈界軍民愛戴。

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2.行止/行雲 林更新飾

超然世外，不問俗事，看似溫潤慵懶，實則冷漠疏離，偶爾傲嬌腹黑。他履行神職，獲萬般榮耀，也為三界安危而不可動情。他本與世俗，格格不入，偏偏遇到沈璃，我行我素，令他的生命重現活力。在」動情」之後，他嘗試「克制」，卻覺醒「人性」他叩問天道，誓尋一個存在的答案。他既要勇敢認愛，更要扛起守護三界的重責，所謂的超飪的束裡，開闢新的解決之道。

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3.墨方 辛雲來飾

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4.幽蘭 李嘉琦飾