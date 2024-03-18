梁釗峰推出第3張個人專輯舉辦簽唱會　mv中遺憾包裹都係導演真迹

梁釗峰（釗峰）昨日（17日）於將軍澳一個商場舉行《遺憾與遺憾之間的一切》簽唱會，吸引逾百粉絲到場支持。籌備一年的新碟《遺憾與遺憾的一切》日前推出，為其第3張個人專輯。是次以「遺憾」為題企劃共分為四部曲，並由釗峰化身成遺憾整理師，接收大家的愛情遺憾故事，為每個故事編上獨一無二的編號再作收藏。繼去年舉行同名主題展覽後，今年正式推出同名專輯。釗峰昨日於活動上除大談新曲及解構創作理念外，更接連送上新曲。台上活動後，釗峰隨即舉行專輯簽名會，與粉絲見面作近距離互動，為粉絲於新專輯上逐一送上簽名，率先與歌迷迎接復活節。

梁釗峰於將軍澳一個商場舉行《遺憾與遺憾之間的一切》簽唱會。(大會提供)

釗峰在粉絲的歡呼聲中現身活動，過去一年，釗峰先後舉行同名主題展覽，並成功收集了多個「遺憾」故事。活動時他指出今次的「遺憾四部曲」自己均有份參與創作，並以《遺憾與遺憾的一切》作為最終章。而日前相關MV 亦已經上架，被問及MV 拍攝最難忘事時，釗峰提到他與女主角郭爾君（Alma）身處的「愛情遺憾倉庫」，內裏擺滿過百不同顏色的「遺憾包裹」，而包裹顏色的深淺度有着不同含意，褪色的代表已經被淡忘的愛情。

釗峰在粉絲的歡呼聲中現身活動，過去一年，釗峰先後舉行同名主題展覽，並成功收集了多個「遺憾」故事。(大會提供)

而包裹中的手寫信更包含MV導演Veronica的真迹，每件展品的細緻度都令釗峰與Alma讚嘆不已，亦有助他們更投入角色！當再次提到整個企劃背後想帶出的訊息時，釗峰望透過今次企劃讓樂迷明白，人是不能活在回憶當中。亦無法逆轉遺憾，最重要的是從遺憾中學習珍惜當下、擁抱當下。之後釗峰唱出新歌《逆時針的古董錶》及《遺憾與遺憾的一切》，隨即便為現場粉絲舉行新專輯簽名會。

包裹中的手寫信更包含MV導演Veronica的真迹，每件展品的細緻度都令釗峰與Alma讚嘆不已。(影片截圖)