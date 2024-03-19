鼓鼓同蕭秉治組限定團「GX」戰友變摯友　從巨大的夾娃娃機登場

由組合「MP魔幻力量」的成員鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成限定團體「GX」在16和17日一連兩天，在高雄流行音樂中心舉辦《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》演唱會，這是他們第一次成團、第一次的大型演唱會，GX當然卯足全力，表演150分鐘精彩不間斷，一首接著一首，無論是抒情、電音、搖滾曲風，他們一次唱足，甚至是水陸空全包，無論是巨大的裸視3D夾娃娃機和扭蛋機，或是清涼的《Summer》水槍派對，還是升上二樓觀眾席的「光合作用透明舞台」，所有精心設計的橋段，都讓全場歌迷開心地從頭到尾暢「玩」一整晚。

GX《大玩一票》演唱會開場從2層樓高的巨大裸視3D夾娃娃機登場。

既然是《大玩一票》，GX「不按牌理出牌」出場，兩人從2樓高的巨大的夾娃娃機登場趣味十足，帶來《感覺犯》、《不按牌理出牌》、《專屬魔力》，以及新歌《下半身管不住》、《Baby Girl》等歌曲，一開場就讓全場嗨「下半身管不住」全都站起來，看到歌迷的熱情，鼓鼓相當開心也打趣笑虧歌迷「怕這麼多年過去，你們的體力會下降」歌迷大喊「不會」，氣氛歡樂且熱烈。

GX《大玩一票》演唱會150分鐘表演不間斷。

然而這只是開始，歡樂氣氛隨著延伸舞台繼續延伸，在演唱《Summer》上演一場水槍派對與台下歌迷互動，接著他們走上透明「光合作用舞台」升到2樓觀眾席，他們拿著Gopro 走到歌迷身邊，唱著《外人》、《偷偷的》和歌迷留下紀念的合影，透過音樂讓歌迷盡情享受演唱會的樂趣。其實怕高的他們，在彩排時站上夾娃娃機的透明高台以及「光合作用透明舞台」，兩人一度尖叫，但到了正式演出時，一聽到歌迷尖叫聲就不害怕了。

GX《大玩一票》演唱會150分鐘表演不間斷。

除了舞台饒富興味，GX誠意十足帶了10位舞者＋5人編製band，大陣仗南下演出，在歌曲演出上也相當耳目一新，不止演唱MP魔幻力量的好歌《戰神》、《Super Hero》、《Miss Incredible》外，也各自演唱自己的歌曲，包括《他一定喜歡你》、《毒藥》等歌，他們也選唱對方的歌曲《可不可以別做他的情人》、《開不起玩笑》，甚至原本獨唱的《外人》、《嗯哼》都有GX雙人版本，驚喜限定的演出，只有在《大玩一票》上。

鼓鼓告白蕭秉治「沒有你不行」。

從成團到今開唱，鼓鼓感觸良多地說：「我們從戰友變摯友，這十幾年來非常非常不容易，GX一直被說是限定團，其實我們一開始都沒有想太多，希望GX這兩個字能帶給大家希望，面對夢想一定要勇敢的走下去。」蕭秉治也坦言：「以前在團體的時候，我跟鼓鼓因為創作有很多爭執，沒有想到幾年後會有這個機會，因為GX一起站在一起。」也正因為經歷了許多故事，兩人感情也越來越好，鼓鼓告白說：「甚至讓我覺得沒有你不行。」蕭秉治展現幽默的一面，開玩笑地：「但舞台變得有點擠！」兩人一搭一唱逗樂全場，最後在唱《我是誰我是誰我是誰》前說：「GX不能只有我們自己，還有台下的你們，永遠不會忘記一起合唱這首歌的時候。」氣氛從歡樂轉為感性。

GX為了讓演唱會更豐富，攜10位舞者南下演出。

第一場演出完美落幕，17日的《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》演唱會，GX也預告準備了不同曲目，滿足歌迷，跟GX再玩一場！更多GX或鼓鼓呂思緯、蕭秉治相關活動資訊，請關注相信音樂及鼓鼓呂思緯、蕭秉治官方網站，臉書、微博及微信公眾號。