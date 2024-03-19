再見枕邊人丨三大女神輪流派福利　張曦雯激罕濕身透bra曬美腿

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的《再見‧枕邊人》劇情講述情傾金長勝（羅天宇飾）的Kimchi（李君妍飾）突然殺出，更與Kandy（吳嘉儀飾）不打不相識！斜肩小背心兼熱褲大晒長腿的李君妍，更大晒柔軟度做出「貼牆式一字馬」動作。除了晒好身手，李君妍還繼承了劉穎鏇於《隱形戰隊》中的「七彩小背心」傳說，以不同款式背心亮相，昨晚（18日）Kimchi其中一個造型，是身穿吊帶背心配搭紅色短裙，與傾慕的長勝撐枱腳，更360度環迴轉圈展示悉心打扮的造型，結果引起餐廳男食客舉機拍照，長勝即脫下外套讓Kimchi遮著雙腿，免得被睇蝕，盡顯紳士風度！



葉蒨文昨晚性感登場！

葉蒨文自認並非瘦身不瘦胸的人 體重正常反差更高達近20磅

此外飾演富家女Evelyn的葉蒨文昨晚首度登場，更穿上超低胸造型亮相，與Alex玩相睇。雖然Evelyn的第一印象令向來沉迷女色的Alex（鄭俊弘飾）流晒口水，但由於Evelyn句句批評均擊中Alex要害，更提出要做身體檢查以防Alex「暗病」纏身，氣得Alex差點中途離場！談到甫出場便以完美體態示人，葉蒨文受訪時透露沒有刻意為演出瘦身，亦沒有戒口，更有吃宵夜：「從來唔會控制自己食量，所以體重經常喺47至55kg （103.4至121磅）徘徊，個range 都大，變化取決於嗰排工作量同埋壓力等。」

葉蒨文以超低胸裝上陣，盡騷驕人身材！

葉蒨文以超低胸裝上陣，盡騷驕人身材！

葉蒨文以超低胸裝上陣，盡騷驕人身材！

葉蒨文坦承並非瘦身不瘦胸的人，亦認為演員僅應該對角色作出身體變化，而非以貪靚為大前提：「我係一個演員，並不是美容KOL，亦唔係偶像派，我嘅身形只會服務角色，如果角色需要，先會特登去增肌或者減脂；如果套劇冇特別要求我keep身形，只要體重喺合理範圍內、唔影響我塑造角色呈現出嚟嘅形象，肥與瘦對我嚟講唔係好重要。」她續指平日有做運動習慣，並認為演員定期訓練身體，對於接觸不同角色會有幫助。

李君妍成為新一代「七彩小背心」繼承人。

Kimchi（李君妍飾）著上吊帶小背心配短裙，同「Oppa」長勝（羅天宇飾）撐枱腳！

Kimchi（李君妍飾）著上吊帶小背心配短裙，同「Oppa」長勝（羅天宇飾）撐枱腳！

Kimchi（李君妍飾）著上吊帶小背心配短裙，同「Oppa」長勝（羅天宇飾）撐枱腳！

昨晚另一焦點，當然是朱善美Rachel（張曦雯飾）被楊萬森（馬德鐘飾）發現聯同聞琪（林熹瞳飾）出賣心聲製作公司、並蓄意破壞晴天（黃智雯飾）節目，為了挽回萬森同情分，Rachel不惜買醉兼淋雨玩濕身，再度使出「心機女」招數！Rachel身穿白色恤衫並透出內裡的白色bra，大玩濕身誘惑，更向萬森撒嬌賣慘！

張曦雯激罕濕身透bra演出！

張曦雯激罕濕身透bra演出！

張曦雯激罕濕身透bra演出！

張曦雯透露拍攝該場戲份，事前確有飲酒以便進入狀態，實行「假戲真做」：「賣醉仲要夾硬出去淋雨，呢個都係朱善美嘅必殺技。拍攝時鏡頭係由頭pan到落腳，雖然只得短短兩秒，外面亦有件衫唔係最性感，但我好少演seduce（誘惑人）嘅情節，對我嚟講係有少少尷尬，所以嗰場戲有飲酒壯膽，因為善美嗰個狀況係醉醉地，我飲酒都好make sense，可以畀到個feel。」

仲自揭拍呢場戲有飲酒壯膽。