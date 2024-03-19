JC陳詠桐處女騷尾場獲林家謙現身支持　落淚感謝樂迷不離不棄

JC陳詠桐一連兩場首個個人演唱會《GLOW UP》，前晚（17日）於麥花臣場館圓滿結束。儘管在第一場演出時，JC曾經說過擔心沒有觀眾前來支持自己，但第二場紫色手燈海仍滿佈整個場館，繼續全場滿座，反應熱烈。

JC為處女騷尾場演唱。

非常投入。

現場一片紫海，觀眾反應熱烈。

經過第一場的演出，聽過Encore的聲海之後，曾在訪問中透露自己是introvert（內向型人格）的JC，第二場放開了緊張情緒，心理上跟物理上都撕去了台前的隔膜，更加放開懷抱的演出，展現自己最好的一面，也展現自己最真實的一面，敢愛亦敢恨。

JC自言是內向型人格。

JC在第二場放開了緊張情緒。

享受音樂當中。

Video wall的時間突然倒流，人們總愛往後看，JC也不例外，吐盡分手後那份想回到過去的感覺後，翻唱林家謙的《時光倒流一句話》，原唱的家謙也在台下，靜心細味。

林家謙現身撐JC。

舞台十分靚。

聽覺、視覺雙重享受。

其實JC在為演唱會選曲的時候，也因為母親喜歡陳百強，所以在開演唱會中研究怎樣令樂迷驚喜的時候，「才藝表演」和「展露性感」之間，JC選擇「展示實力」，在琴前自彈自唱的部分，將陳百強的《漣漪》結合自己的作品《情在心中》，送給母親之外，也送給每一位一直在支持自己的樂迷，謝謝大家願意陪伴自己Grow up，願意見證自己Glow up。

粉絲期待JC在紅館開騷。

JC感謝粉絲不離不棄時，情緒激動。

最終忍不住落淚。

水一直在滴、滴穿石頭的故事，放在JC在音樂路上一直的堅持同樣適用，沒有停頓過的歡呼和尖叫聲，「加場」、「紅館」此起彼落，看見全場樂迷對自己的支持，感覺到全場樂迷對自己的熱情，一直覺得不會有人看自己演唱會的JC，也不禁感觸落淚，不敢相信兩場演唱會的門票火速售罄，更破涕為笑，笑言生怕自己會令主辦方虧蝕。

然而在樂迷陪伴着自己繼續堅持做音樂的同時，自己的作品也同時陪伴着樂迷走過人生路上、感情路上不同的高與低，跟樂迷一起，全場大合唱，一起成長，一起期待日光滲透到心中。

JC尾場變大喊包。

場面感人。

答謝樂迷。

唱畢最後一首《日光》，大合照之後，Encore聲、紫色手燈海未曾消散過，樂隊也意猶未盡，JC也被樂迷的熱情感動，回到舞台上，打趣地問樂迷怎麼不回家，接着跟樂迷繼續大合唱，為一連兩場的演唱會劃上完美句號，也為下一章的新歷險寫下序言。