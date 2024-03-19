J2小花自爆恨做媽咪台灣做「代母」？　揭與人夫林溥來之間的秘密

由林溥來（Patrick Sir）帶領一班 J2ers 何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）主持的 J2 長壽節目《開卷》，逢周一晚10 點播映。

Patrick Sir、Honey、Juliana 及 JB 昨晚（18 日）讀出自己的信。

台灣之旅一開始，各主持寄信給 10 日後的自己。

Honey 講出今趟台灣之旅心聲。

Honey 買書自肥。

記得在台灣第一站的「晴耕雨讀」書店，《開卷》4 位主持 Patrick Sir、Honey、Juliana 及JB，各寄了一封「寫給 10 天後自己」的名信片。昨晚（18 日）來到終極一站，同時公開名信片內容。Juliana 叮囑自己要慢活，她自言︰「平時節奏太快，特別做節目時太心急，同埋要 have fun。」她又大爆 Patrick Sir 同自己有共同嗜好︰「就係大家都鍾意敷面膜，有次敷住行出房間，居然見到佢都係敷住面膜周圍行。分別係佢塊面大，我塊面細。」

今集到訪宜蘭的張美阿嬤農場。

Juliana 任袋鼠 BB 代母，母愛爆發。

Juliana 任袋鼠 BB 代母，母愛爆發。

Juliana 忽然表示「想做媽咪」，身邊人有點不懂反應。

Juliana 忽然表示「想做媽咪」，身邊人有點不懂反應。

4 位主持在農場 selfie。

另外，今集節目唯一行程，是到訪宜蘭的張美阿嬤農場，Juliana 跟 Honey 輪流擔任袋鼠BB 小乖的代母，當 Juliana 將小乖抱在胸前時，母性忽然爆發，猛話︰「真係想做媽咪呀。」嚇到身邊的 Honey 瞪大雙眼，抵死的 Patrick Sir 更為她公開徵婚。

Juliana 大爆 Patrick Sir 秘密。

Juliana 大爆 Patrick Sir 秘密。

Juliana 大爆 Patrick Sir 秘密。

Juliana 同 Patrick Sir 都愛敷面膜。

而 Honey 在讀信時提到今次的拍攝跟以往大不同，她表示過往拍旅遊節目，又趕又辛苦，但今次完全不同，她直言︰「雖然都病到五顏六色，但依然拍得好開心，就知呢個 trip 唔似開工。」她祈望日後有「書」有「朋友」的地方，就有《開卷》拍攝的足印。Honey 亦滿載而歸，買的書疊起來差不多跟自己一般高，險些迫爆行李箱，她笑說︰「好在去之前預多咗位，最後要 hand carry 咗 6、7 本先上到機。」

Patrick Sir 自喻蜘蛛俠。

Patrick Sir 自喻蜘蛛俠。

JB 希望今次旅程，能增進主持技巧。

Patrick Sir則展示 10 日前寄出名信片的插圖，是名女仕拖着小孩，他笑言︰「一睇就知我嚟到台灣就掛住老婆同仔。」信中又引用了電影《蜘蛛俠》名句「能力越大，責任越大」作開頭，Patrick Sir 開玩笑說︰「因為自己要擔當好重角色，靠個三隻嘢死梗。」他接受訪問時透露短短十幾日拍攝，要準備很多書本內容，又要照顧同行三人會頗費神。

4 位主持希望能到其他地方分享好書。

4 位主持希望能到其他地方分享好書。

4 位主持希望能到其他地方分享好書。

談到三人優點時，Patrick Sir認真說︰「Juliana好認真，默默做咗好多功夫，Honey好有親和力，會同店主交心傾偈，JB 嘅 freestyle 好吸引。」他直言《開卷》走來到今日，已背負很多觀眾的期望，重點是毋忘初心︰「寫呢封信嘅時候，都係想提自己要感恩，千祈唔好做到『滑晒牙』，用心製作推廣好書，就係我哋嘅初心。」