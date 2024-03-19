百萬YouTuber馬田公開WhatsApp錄音　力證文苑營運總監講大話？

打入米芝蓮2024必比登推薦的「文苑飯莊」近日引起網民爭議，最近有百萬YouTuber馬田及Foodie「有啖好食」同日在頻道上傳食評，不過由於雙方評價兩極，隨即引起大批網民熱議。事件持續發酵，日前商業電台881903節目《在晴朗的一天出發》，邀請文苑飯莊的營運總監CK Poon為事件解話。昨晚（18日）馬田就上載了以「與誠實總監的一場誤會」為題的影片，公開用餐時的錄音及片段作證回應CK Poon。

擁有百萬訂閱的YouTuber馬田。（IG圖片）

Foodie「有啖好食」。（IG圖片）

文苑飯莊營運總監CK Poon在節目中表示不知道馬田是foodie，並指安排了房間給馬田，馬田到達後準備了相機、鏡頭及腳架，有一對老人家、後生仔，令他感奇怪。CK Poon指自己「諗多咗少少」所以入房自我介紹，更對馬田講「呢度其實都好多foodie、各樣嘅人拍攝，如果你想，可以嘅，可以同我哋預約、我哋準備得更加好。」他再解釋所謂的「安排」是指讓foodie比一般客人早到現場，拍攝現場及煮食環境，更澄清食品質素一視同仁，所有foodie光顧都有付費。

馬田就上載了以「與誠實總監的一場誤會」為題的影片。（YouTube截圖）

CK Poon提到當日馬田在房間關了門，又未落單，更沒有任何指引透露自己時foodie，所以「擔心唔知發生緊咩事」。當節目主持人問到是否在大廳可以任拍任影，無須向職員交代，CK Poon表示在不影響其他客人的情況下無任歡迎。

馬田還公開了訂座時的WhatsApp對話。（YouTube截圖）

馬田在昨晚上載的片段中，展示了WhatsApp訂座的記錄，反擊當時從來沒有要求一間房，而且當日面積8000呎的文苑飯莊只有五枱客。對於CK Poon指「一間房唔畀夥計入去，又要閂門，又要㩒鐘入去」，馬天透露自己當日遲到，趕至文苑、入到房間後已經著大家點菜，隨後按鐘請侍應進來，等候十秒多沒有人回應，才開門請人進來下單。後來由於房間內太大迴音，馬田還主動打開門。

馬田反擊CK Poon的言論。（YouTube截圖）

另外，CK Poon指馬田進房後「set晒機器、相機各樣」，馬田在影片中展示當時帶到現場的器材，只有一部相機和一支小型腳架，並非營運總監所形容得那麼誇張。至於CK Poon表示對拍攝「無任歡迎」，馬田公開了錄音，清楚聽到CK Poon指「唔可以畀你咁做，呢度係一個餐廳地方。」更不禮貌地打斷馬田講話。最後馬田在影片中提到食物質素，他表示：「直到呢一刻，今時今日呢一秒，我都依然相信間餐廳係好食，只不過唔係我入去會好食啫。」

CK Poon在電台上所講的，似乎與事實不符。（YouTube截圖）

大批網民看到片段後，都不支持營運總監的言論。（YouTube截圖）

大批網民看到片段後，都不支持營運總監的言論，還直指今次的電台澄清釀成公關災難，更認為總監入馬田房間的對話非常冇禮貌，如今馬田公開證據，其實證明了CK Poonp唔認衰兼講大話。