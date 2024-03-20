何超儀首爆賭王何鴻燊遺產分配結果 當年曾令大房二房對薄公堂
撰文：鍾路淂
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「賭王」何鴻燊一生充滿傳奇，和4名太太共計生下17名子女，至2020年以98歲高齡過世，財產分配問題受到外界關注。二房女兒何超儀近日受訪，首度開腔提及遺產分配。
何超儀是二房太太藍瓊纓所生，上有姊姊何超瓊、何超鳳、何超蕸，下還有弟弟何猷龍，其中何超瓊接手何鴻燊事業。何超儀未有參與家族生意，反而不顧家人反對進娛樂圈，30年歌影雙棲發展，曾斬獲多個電影獎項，2022年還在夏威夷國際影展拿到終身成就獎。
何超儀近日接受《魯豫有約一日行》的訪問，提及賭王女兒身分，儘管出身於顯赫的賭王家族，但她在追求藝術道路上卻遭受了重重阻力：「父母不允許我進入演藝圈，因為我很叛逆，他們怕我會因此得罪很多人。」但她亦坦言有爸爸和姊姊的照顧，人生可以說是比較輕鬆。
因為何鴻燊去世時並未留下遺囑，財產分配曾造成家族爭議，大房及二房更曾一度度為此對簿公堂。後來由何超瓊帶領4房子女達成協議，同意委任專業人士管理遺產。被問及遺產分配的事，何超儀說：「平均了，當然比為家裡工作的姐姐弟弟他們會少一點了！所以我一年不能拍太多部片。」魯豫追問：「如果花完，姊姊會不會不管你？」何超儀也是坦言：「（姊姊）不管，她覺得餓不死我就可以了！自己找來的。」