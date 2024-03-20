前火辣港姐危站高樓令人擔心　稱「快窒息了好想唞唞」

1997年參選港姐而入行的火辣港姐林雅詩，最近在社交平台突然發放一條片段，片中是一個由高空望向樓下的鏡頭，只看畫面已經動魄驚心，林雅詩在post中寫上：「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯的安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！妖！好Ｘ唔開心！不再要下一次！白癡！」

睇畫面都覺得驚。（抖音截圖）

有網民留言指非常擔心林雅詩，叫她不要做傻事，亦有人猜測她為甚麼不開心，可能關於移民後找不到工作，又可能是因為愛情問題。

1997年參選港姐而入行的火辣港姐林雅詩。(林雅詩ig)

林雅詩情路坎坷。(林雅詩IG)

林雅詩曾飽歷情傷，2005年嫁鋼鐵生意商人溫文英，婚後退出幕前專心相夫教子，可惜十年後老公出軌，二人離婚。之後，她與經理人馬天樂拍拖，可惜同樣遭到男方背叛，背住她與女助手一起，更與女助手育有一子，結果Grace自認是蠢女人並與馬天樂分手。而在上年七月的動漫節活動現場，一位手拿Prada袋的猛男Alex全程傍實林雅詩，非常細心，乍問之下，林雅詩尷尬稱：「好難答呀呢個問題，都知大家都希望有一個錫我嘅另一半，但期待啦，睇大家撞唔撞到我。（男朋友？）期待啦期待啦，而家嘅生活狀況、工作各方面都好開心。（囝囝都滿意嘅？）都支持嘅，各方面都支持。」

神秘猛男Alex手拿Prada袋，似是富貴。（陳順禎攝）

林雅詩與神秘猛男Alex十分相襯。（陳順禎攝）

林雅詩曾透露已移民英國，同時也在中英港三地飛，在英國會幫助家人的餐廳生意，中、港則出席活動，她又打算自資5，6位數出歌。不過當談到英國生活，她曾經相當灰心，直言在英國「連洗碗都唔請」。她寫道：「喺英國生活唔難，個個大部份為咗小朋友家庭先嚟到英國，我嘗試去搵工。記得大約差唔多10幾30幾封求職信CV，全部都冇回音！已經畀埋自己喺英國嘅讀書履歷！仲要我見係乜嘢工作？Room attendant, Night Replenishment, Supermarket assistant, Picker, Packet……甚至乎洗碗工作！洗碗工都問你CV！我好唔開心，自我人格低咗！所以大家如果有咩工作啱我可以PM我！(香港）Pm 重申一次不是每個香港人都係咁樣，呢啲係我個人嘅經歷！是現實吧！」

林雅詩早年拍過三級片。（網上圖片）