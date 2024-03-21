余宗遙亞超舞臺畢業無悔　網民激動不入LOONG 9：三個香港人入？

余宗遙（DEZ）自參加《亞洲超星團》以來，由最初的舞蹈白痴、被笑像「阿伯跳舞」，到現在比賽終於完結，不論音樂抑或跳舞技巧，都大有得着。對於未能成功加入「LOONG 9」出道，網民就有不同的意見， DEZ看完後感動不已。

余宗遙。(胡凱欣 攝)

Loong 9成員。（Loong9微博）

比賽過後，DEZ表示自己比賽的感受是用很強信念打逆境波，而廣大網民對於男團LOONG 9出道選手的爭議很多，不少網友紛紛發表自己對余宗遙被淘汰感到可惜：「同樣是香港的，為什麼你出不了道啊，太可惜了」、「總決賽叫了你一晚上的名字」、「余宗遙被淘汰是我的意難平」，還有網民在余宗遙社交平台上留言：「在這個比賽才開始認識余宗遙，希望繼續加油，期待出新歌」、「余宗遙好全能啊，比賽中編曲創作了好幾首歌，而且聲音好獨特，還會彈結他」，更有網友憤怒直言：「為什麼余宗遙不在LOONG 9裡面，反而是另外三個香港人，我不理解」、「余宗遙的長相和實力可以出道的，竟然被淘汰了」，可以看出網民對余宗遙被淘汰沒有進入男團LOONG 9而替他感到不值。

DEZ表示有網友支持好感動，每次參加比賽都有得着，儘管自己控制不到最後結果，只能控制到每次在舞台上盡全力演出。只要有一個粉絲看到他的優點和努力已經無悔。

余宗遙表示有網友支持好感動，每次參加比賽都有得着。(ig@dezzzz124)

余宗遙只能控制到每次在舞台上盡全力演出。只要有一個粉絲看到他的優點和努力已經無悔。(ig@dezzzz124)

DEZ在比賽中展現了全能音樂唱作人的音樂實力，練習室裡留下的汗水、鍵盤上敲擊的旋律、琴弦上磨出的繭子，成功從來不是一蹴而就的，比昨天的自己更優秀就是最好的成長。余宗遙從亞超的舞臺上正式畢業了，但音樂人的舞臺還在繼續，願余宗遙秉持初心，循著熱愛踏夢前行。