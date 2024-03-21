玲玲友情報｜揭天生購物狂頭銜人物　杜如風喺佢面前只敢認第二？

由堪輿學家麥玲玲主持的《玲玲友情報》昨晚（20日）一集主題為「買嘢唔係咁樣買」，嘉賓為「日本旅遊達人」杜如風（Helen）。

昨晚嘉實是「日本旅遊達人」Helen。

Helen展示早前拍J2節目《解風大阪》時，順道搜購的戰利品。

昨晚（20日）一集嘉賓為杜如風（Helen），有她出現就知話題總離不開「購物」或「旅遊」。今次Helen會分享「購物慾」是如何鍊成，節目開始Helen便被封為「天生購物狂」，玲玲師傅說︰「講買嘢佢認第二，無人敢認第一。」身旁的Helen謙虛的表示只敢認第二︰「咁又唔係，章小蕙第一。」但玲玲師傅補充以年紀而言，Helen的「癲狂」跟對方不遑多讓。

Helen對「天生購物狂」稱號，只敢認第二。

Helen透露近年購物慾已大幅下降，客觀因素是早前搬屋清衣櫃，居然摷出30多袋服飾，大部份更是未拆牌。主觀因素是體形改變，她解釋︰「已經租咗迷你倉都係擺唔晒，自己又唔知點解，肥咗成30磅，而家著衫上身唔靚，難買衫所以都買少咗。」她笑言每次購物，都有心花怒放戀愛感覺，因此不能自拔。

Helen展示早前拍J2節目《解風大阪》時，順道搜購的戰利品。

Helen近年因體胖，已少了買衫。（IG圖片）

Helen的購物史，打從18歲時求學時期說起，她癲到一口氣買了35萬元衣服，代價是被媽咪剪掉所有信用卡。事實證明Helen的創意是被購物慾耽誤，她二話不說報失信用卡，再要求銀行補發到大學宿舍︰「卡到手咪繼續狂碌囉。」還有更經典的是，她為了買一對crossover的鞋，為此發了130封電郵給鞋廠，最終皇天不負有心人，被她在黑龍江分店買到合自己尺碼的鞋。

拍《解風大阪》 Helen化身日本藝伎。

拍《解風大阪》 Helen化身日本藝伎。

Helen自言心態自 10多年前開始有變，會將購物同保值結合，她接受訪問提到其中一項人生best buy︰「買咗款火柴頭錶、玫瑰金色，10多年買都成廿幾萬，而家升咗值啦。識使錢都要識搵，5月會開工拍旅遊節目。」該Helen所講的一款手錶，目前公價約為348,400元，要買現貨就要付炒價，相較Helen的買入價，已升值近一倍。

Helen十多年前買的同款手錶，目前已升值不少。

此外，玲玲師傅透露不熱衷購物，買鞋會一次過同款買20對，她笑言跟風水無關︰「因為我腳細難買鞋，驚以後買唔返有咪買定多啲。」她又批評老公何德的購物哲學喜歡左揀右揀，最後都是選擇較平的貨品，每次買回家又會發覺不合用，最後要再買。玲玲師傅笑言應該一早買最好、最貴一款，計落還化算。