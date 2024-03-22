專訪｜羅子溢感激楊茜堯不離不棄：佢係我最平淡嘅時候選擇我

《婚後事》令羅子溢人氣急升，入行多年的他，曾經亦有人氣高企之時，當年因為大隻而成為熱話，更為當年各大報章、雜誌「剝衫」影相，露肉程度超過一眾以身材見稱的女星，但今次網上多人討論的，是羅子溢的演出與及劇集劇情，完全與他的外表無關，令羅子溢相當感動。

拍《婚後事》事前沒有向太太楊茜堯備案，反而播出首集後，有拿片段給她看，不是為了「自首」，而是希望她點評一下自己的演出，楊茜堯看了半小時，說了句「今年有機會」，令羅子溢放下心頭大石。他說：「佢係我太太亦係我戰友，佢喺我側邊陪伴，鼓勵我，喺我覺得事業停滯不前嘅時候，佢嘅說話、行動俾到我好安心。」

羅子溢今次在《婚後事》有突破性的演出。（陳順禎 攝影）

跳出框框 首演複雜角色

羅子溢表示收到劇本時很開心，他知道這個角色不容易演，自己亦不知道為何會被監製林肯睇中，他說：「以前好多角色都係好陽光或好正面，多數演專業人士，角色唔複雜嘅，但演員其實好被動，我等咗呢個角色真係好多年。」

等到有發揮角色不易，能夠把握得到再被觀眾認同更加困難，《婚後事》首播後羅子溢留意觀眾的評語，當有留言讚他的演出，他感到非常高興，「以前都有人讚，但今次感覺好唔同，今次有咁多人認同，証明咗自己嘅努力無白費，但最多謝係劇本，真係寫得好好。」

羅子溢表示演員拍戲其實很被動，所以得到可發揮角色其實很難得。（陳順禎攝影）

最想得到太太楊茜堯肯定

網友認同當然高興，但羅子溢最想得到的是太太楊茜堯認同，劇集播出後，他主動給首集片段楊茜堯過目「我想得到佢嘅肯定，結果我俾佢睇咗半個鐘，佢嘅評語係『做得好好，今年有機』（佢睇到你拍啲親密場面有咩反應？）佢係一個專業演員，佢只會從演員角度睇呢件事，拍得靚唔靚？絕對唔會話『衰佬！拍埋啲咁嘅嘢？』佢唔會咁嘅，其實調返轉，日後佢拍戲可能有啲親密場面，我都係會同樣心態。」

羅子溢、陳自瑤今次演出非常突破，絕對有機會角逐今年視帝視后。（陳順禎 攝影)

感激太太在人生低潮時給予支持

羅子溢緊張太太反應，除了因為楊茜堯是視后之外，他覺得對方為自己付出很多，由拍拖到結婚初時都不被看好，但楊茜堯不受外間影響，繼續相信他，他非常感動，他說：「我好多謝太太，佢喺我最平平淡淡，唔上唔落嗰陣，佢都選擇同相信我，譬如嗰陣時有啲唔好嘅聲音，『你同佢一齊都係為咗增加自己知名度啫』，坦白講，嗰陣時的確大家位置有高有低，佢知名度比我高，會有好多呢啲聲音出現，或者話我利用佢，但佢依然相信我，同我結婚生小朋友，之後減產，如果唔係同我結婚，佢成就會更加大，更多出色作品，所以我好多謝佢。」