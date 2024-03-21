凱特失蹤引發海量陰謀論一發不可收拾　有網民懷疑王妃已被滅口？

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）自2023年聖誕節露面後，於1月動了腹部手術，神隱至今。肯辛頓宮日前公布了一張凱特與3個孩子的合照，被揭發P圖後，引發大量陰謀論。儘管凱特被拍到與王儲威廉購物，都被外界質疑是替身。大批網民極擔心凱特的安危，陰謀論愈演愈列，更有人懷疑凱特已經因病離世或者被謀殺......



凱特承認與三個孩子的照片是P圖，隨即引起大量陰謀論。（VCG）

究竟凱特喺邊？（VCG）

威廉出軌事件？

陰謀論四起，網民推測凱特神隱，可能與威廉王子出軌有關。威廉王子2019年曾被英媒爆出在凱特懷第三胎時，出軌太太閨蜜Rose Hanbury。被封為「新一代王室狐狸精」的Hanbury與王室關係密切，她於2009年與喬蒙德利侯爵David Rocksavage結婚。兩人的住所距離威廉和凱特在諾福克的家安默堡（Anmer Hall）相近。

有網民推測凱特得知威廉與Hanbury出軌後，一直都不配合威廉救形象，加上傳出凱特被威廉家暴，婚姻出現問題而被消失。

威廉王子2019年曾被英媒爆出在凱特懷第三胎時，出軌太太閨蜜Rose Hanbury。（VCG）

兩人婚姻出現問題？（VCG）

凱特與妹妹前度有姦情？

除了2024年世界末日，凱特已經躲在地下堡壘，還有凱特在手術後陷入昏迷等陰謀論之外，有網民提到凱特的失蹤跟溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）的丈夫Thomas Kingston有關。

Thomas Kingston（左一）。（VCG）

Thomas Kingston與Lady Gabriella結婚前，曾與凱特妹妹Pippa拍拖，同時與凱特識於微時。在凱特消失的期間，Thomas Kingston在2月25日被發現在住所離奇自殺身亡，死因是頭部遭重擊，但床邊卻放著一支手槍，死因引起網民關注。

網民猜測凱特的失蹤是否與王室或威廉有關？（VCG）

有不少網民開始討論關於Kingston的陰謀論，有人認為Kingston是凱特的情夫，而威廉亦知道此事。據知，Kingston自殺的日，威廉身處對方住所區域附近，原本威廉在27日需要出席活動，但最後竟然取消了，其後更被拍得頸上有奇怪瘀痕，令網民懷疑兩人曾經發生打鬥。

儘管凱特被拍到與王儲威廉購物，都被外界質疑是替身。（VCG）

另外，有網民指凱特失蹤的原因，除了是惹怒王室，網民推測凱特入院並不是做腹部手術，而是凱特懷有Kingston的骨肉，但不肯進行人工流產，最後只好被禁錮或者被謀殺。凱特的失蹤令陰謀論滿天飛，以上皆是網民的猜測，讀者請自行斟酌，不要盡信網上流傳的陰謀論。